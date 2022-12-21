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Фото ⟩ Необычное природное явление: на реке замечены "ледяные блины"

rus.tvnet.lv
Необычное природное явление: на реке замечены "ледяные блины"
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Фото: Callum Sinclair / Scottish Invasive Species Initiative / Twitter

В шотландской реке после неожиданно резкого понижения температуры воздуха образовалось очень редкое явление - десятки кругов тающего льда, или "ледяных блинов".

Шотландский специалист по инвазивным видам Каллум Синклер заметил эти "ледяные блины" в шотландской реке 9 декабря. Фотографии и видео необычного явления он опубликовал в Twitter.

"Я видел "ледяные блины" и раньше, однако именно эти были особенно интересными из-за их почти идеальной формы", - рассказал Синклер изданию Live Science.

В последнее время "ледяные блины" были замечены и на других реках Великобритании. Это относительно редкие структуры, которые обычно образуются в холодных океанах, реках и озерах. В реках они образуются, когда застывшая пена на поверхности воды, так сказать, застревает в потоке. По мере вращения они срастаются с другими частицами льда и образуют диск.

"Ледяные блины" могут быть размером от 20 до 200 сантиметров, и хотя они выглядят твердыми, обычно легко ломаются, когда их берут в руки.

По сравнению с Северной Америкой и Антарктидой "ледяные блины" очень редки в Великобритании. Правда, из-за резкого понижения температуры воздуха в последнее время они наблюдаются чаще.

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