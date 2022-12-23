Европа надеется производить электричество в космосе

Однако если строительство пилотируемой станции на Луне и даже лунные телекоммуникационные проекты имеют вполне четкие сроки и план реализации, то улавливание солнечной энергии гигантскими спутниками, вращающимися вокруг Земли, и отправка ее на Землю пока под вопросом.

Министры 22 государств-членов Европейского космического агентства (Латвия пока является там не полноправным, а ассоциированным членом, тогда как Эстония имеет статус члена) утвердили амбициозный бюджет на освоение космоса в размере 16,9 млрд евро.

Бюджет Европейского космического агентства утверждается раз в три года. Это деньги не только на запуск космонавтов и спутников - значительная часть проектов скоро будет практически применима на Земле. Среди прочих идей особое внимание, в том числе среди крупных зарубежных СМИ, привлекла идея собирать солнечную энергию в космосе и затем направлять ее на землю.

С одной стороны, ход мыслей ученых и изобретателей абсолютно закономерен. В космосе солнечное излучение во много раз интенсивнее той малой доли энергии, которая прорывается через атмосферу и достигает земли, тем более если на небе тучи. А что делать ночью, в том числе ту часть года, когда в Северном полушарии ночь длиннее дня? Солнечная станция, вращающаяся в космосе, могла бы получать солнечную энергию все время без перерыва.