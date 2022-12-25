Видео ⟩ Что нужно делать, чтобы не переплачивать за отопление квартиры

Чтобы владелец каждой квартиры платил только за потребленное тепло, необходимо установить алокаторы и терморегуляторы. В свою очередь, в случаях, когда в квартирах становится слишком жарко, в результате чего обитатели там открывают окна, Страупе предложила обратиться к ведущему хозяйство и попросить проверить общую ситуацию. Если слишком тепло во всех квартирах, то можно уменьшить температуру подачи, а если такая проблема только в одном жилище - то должна быть проверена тепловая система.

Просто выпустить тепло в окно, а потом платить за это не надо.

Но объяснение, почему в этом месяце, даже закрыв радиаторы, нужно платить больше, чем в прошлом месяце, очень простое. "Если мы сравним на момент подключения отопления и сейчас среднюю температуру воздуха, то, конечно, потребление тепла будет существенно больше, несмотря на то, что человек в своей квартире что-то уменьшает", - отметил Страупе.

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