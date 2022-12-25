В многоквартирных домах, в которых у каждого жильца нет алокаторов и терморегуляторов, позволяющих индивидуально регулировать температуру в помещениях, рекомендует лишнее тепло не выпускать наружу. Вместо этого жильцы дома могут принять решение об уменьшении температуры подачи отопления. Программа Латвийского телевидения (LTV) 4. studija рассказывает о том, как действовать, если в отопительный сезон в квартире слишком тепло.
Видео ⟩ Что нужно делать, чтобы не переплачивать за отопление квартиры
"Как рассчитывается плата за тепло? Я предпочитаю прохладные помещения, чем горячие, поэтому часто держу окно открытым и с начала декабря регулярно отключаю в своей квартире радиатор, потому что у меня было слишком жарко, но в декабрьском счете за отопление сумма не стала меньше. Напротив, я платил больше, чем в прошлом месяце. Получается, что если слишком жарко, то нет смысла отключать радиатор, лучше держать окно открытым", - спрашивает рижанин Янис Аулманис.
Заместитель председателя правления Латвийской ассоциации домовладельцев Эрвинс Страупе пояснил, что отключать отопление в одной квартире как таковой невозможно: "Если, в случае необходимости, имеется возможность регулировать свои радиаторы, то общая оплата не изменится. И в этом случае, насколько я понимаю, они оплачиваются от общего потребления тепла, разделенного на квадратные метра каждой квартиры".
Таким образом, если и в одной квартире отопление уменьшается, то экономия будет распределена на весь дом, в результате чего она будет весьма незначительной.
"И это в обоих случаях: и, если подачу тепла обеспечивает централизованное теплоснабжение, например, Rīgas siltums; и, если это газовый котел, который генерирует это тепло в конкретном доме", - пояснил Страупе.
Чтобы владелец каждой квартиры платил только за потребленное тепло, необходимо установить алокаторы и терморегуляторы. В свою очередь, в случаях, когда в квартирах становится слишком жарко, в результате чего обитатели там открывают окна, Страупе предложила обратиться к ведущему хозяйство и попросить проверить общую ситуацию. Если слишком тепло во всех квартирах, то можно уменьшить температуру подачи, а если такая проблема только в одном жилище - то должна быть проверена тепловая система.
Просто выпустить тепло в окно, а потом платить за это не надо.
Но объяснение, почему в этом месяце, даже закрыв радиаторы, нужно платить больше, чем в прошлом месяце, очень простое. "Если мы сравним на момент подключения отопления и сейчас среднюю температуру воздуха, то, конечно, потребление тепла будет существенно больше, несмотря на то, что человек в своей квартире что-то уменьшает", - отметил Страупе.
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