Приют для животных в Техасе спас почти пятиметрового питона, который пропал несколько месяцев назад, сообщают иностранные СМИ.
В Техасе после месяцев блуждания спасен огромный питон
Приют животных в Остине (столица Техаса) на странице Facebook сообщил, что в понедельник получил звонок о гигантской рептилии.
"Из-за температуры жители могли поймать змею и оставить в своем гараже", - пишет местный приют.
Если нередко звонящие, общаясь с приютом, преувеличивают размеры змей, то в этом случае питон был именно настолько большой, насколько говорили звонящие.
Жители сказали, что видели массивную змею в ближайших окрестностях уже с июля. Приют ночью хранил змею, а затем попросил Остинский зоопарк обеспечить более подходящее жилище.
За это время работники приюта вспомнили запись в социальных СМИ, которую они видели пару месяцев назад, о пропавшем питоне.
Затем был найден и хозяин. Приют связался с владельцем змеи и выяснил, что вор вломился в его машину и украл питона. Непонятно, в какой момент вор позволил змее свободно бродить по Остину.
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