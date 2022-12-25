В Техасе после месяцев блуждания спасен огромный питон

Приют животных в Остине (столица Техаса) на странице Facebook сообщил, что в понедельник получил звонок о гигантской рептилии.

"Из-за температуры жители могли поймать змею и оставить в своем гараже", - пишет местный приют.

Если нередко звонящие, общаясь с приютом, преувеличивают размеры змей, то в этом случае питон был именно настолько большой, насколько говорили звонящие.

Жители сказали, что видели массивную змею в ближайших окрестностях уже с июля. Приют ночью хранил змею, а затем попросил Остинский зоопарк обеспечить более подходящее жилище.

За это время работники приюта вспомнили запись в социальных СМИ, которую они видели пару месяцев назад, о пропавшем питоне.

Затем был найден и хозяин. Приют связался с владельцем змеи и выяснил, что вор вломился в его машину и украл питона. Непонятно, в какой момент вор позволил змее свободно бродить по Остину.