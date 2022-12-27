С 8 января Китай отменит карантин для въезжающих

Карантин для большинства въезжающих в Китае сохраняется с начала пандемии коронавируса. Послабления начались лишь осенью 2022 года - срок карантина уменьшился с 10 до восьми дней.

Сообщается, что после полной отмены карантина при въезде в Китай по-прежнему нужно будет предъявлять тест на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов, пишет "Медуза".

Напомним, Китай на протяжении почти трех лет сохранял политику "нулевой толерантности" в коронавирусу. В стране действовали жесткие ограничения для населения, включая массовые локдауны. В ноябре 2022 года начались массовые акции протеста, после которых китайские власти стали отменять антиковидные меры.

Предполагается, что ослабление ограничений вызвало резкий рост заболеваемости. За один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов человек, а с начала декабря - 250 миллионов, писал 23 декабря Bloomberg со ссылкой на данные, озвученные на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения.

С 25 декабря в Китае перестали публиковать ежедневные сводки по коронавирусу. Цифры в них считались сильно преуменьшенными. Bloomberg сообщает, что нынешняя волна коронавируса в Китае достигнет пика в январе.