Почему Рождество отмечают два раза?

И 4 октября 1582 года в целом ряде государств, где исповедовалось католичество, юлианский календарь был заменен на более точный - григорианский, принятый на основе постановления папы римского Григория XIII. Постепенно на него перешли почти все остальные страны мира. Россия ввела григорианский календарь только в 1918 году. Одними из самых последних принявших его стран стали Турция (1926) и Китай (1949).

Новогодние подарки. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Структура новой календарной системы

Реформа 1582 года заключалась в том, что десять лишних дней просто вычеркнули, и следующим днем после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Систему исчисления времени привели в соответствие циклическому обращению Земли вокруг Солнца. Продолжительность года была принята равной 365,2425 суток, то есть 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд. Правило високосных лет изменили, и средний календарный год стал лучше соответствовать году солнечному (тропическому).

Начиная с 1582 года високосным, когда вводится дополнительный день (29 февраля), год является в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400. Правда, распределение високосных лет таково, что несоответствия с протяженностью тропического года все равно не избежать. Однако оно ничтожно: по итогам подсчетов, за 10 тысяч лет разница составит всего лишь одни сутки.