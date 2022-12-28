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Минэкономики предложило новую меру поддержки для квартировладельцев

rus.tvnet.lv/LETA
Минэкономики предложило новую меру поддержки для квартировладельцев
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Жилой дом на улице Салнас. Фото носит иллюстративный характер
Жилой дом на улице Салнас. Фото носит иллюстративный характер Фото: Ieva Čīka/LETA

Министерство экономики Латвии передало на общественное обсуждение до 6 января 2023 года предложения о новой мере поддержки - ссудах на выкуп подлежащей отчуждению земли многоквартирных домов, передает Diena.

Планируется, что ссуды будут доступны квартировладельцам в конце первого квартала 2023 года. С 1 января вступает в силу закон о прекращении принудительной раздельной собственности в приватизированных многоквартирных домах, и финансирование предназначено для прекращения принудительного раздельного владения недвижимостью с владельцем или владельцами земли под домом.

Ссуды смогут получить люди, не имеющие собственных свободных финансовых ресурсов для оплаты соответствующей части земли и не отвечающие кредитной политике коммерческих банков.

Из всех многоквартирных домов, расположенных на принадлежащей другим лицам земле, около 30% находятся в Риге, также таких домов много в Юрмале, Даугавпилсе, Елгаве и Огре. По данным Минэкономики, проблема принудительной раздельной собственности затрагивает 3544 приватизированных многоквартирных дома, в которых имеется 129 918 квартир.

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