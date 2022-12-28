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"Мишлен" оценит рестораны Латвии. Это обойдется в 150 тыс. евро

rus.tvnet.lv/LETA
"Мишлен" оценит рестораны Латвии. Это обойдется в 150 тыс. евро
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Повар в ресторане. Иллюстративное фото
Повар в ресторане. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заключило договор с Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin на сумму 150 000 евро об анализе гастрономического потенциала Латвии, свидетельствует информация в системе электронных закупок.

Договор предусматривает, что

Michelin Guide изучит в Латвии более 30 ресторанов и даст свое заключение.

Срок исполнения заказа - с даты подписания договора до даты предоставления отчета, которая в договоре не указана. В то же время ожидается, что инспекторы Michelin Guide посетят рестораны в период с сентября по ноябрь следующего года, а отчет будет представлен в декабре.

Договор был подписан 17 ноября.

Michelin Guide - известный и престижный рейтинг ресторанов, который оценивает рестораны по ряду критериев и присуждает звезды Michelin.

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