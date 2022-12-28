Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заключило договор с Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin на сумму 150 000 евро об анализе гастрономического потенциала Латвии, свидетельствует информация в системе электронных закупок.
"Мишлен" оценит рестораны Латвии. Это обойдется в 150 тыс. евро
"Мишлен" оценит рестораны Латвии. Это обойдется в 150 тыс. евро
Договор предусматривает, что
Michelin Guide изучит в Латвии более 30 ресторанов и даст свое заключение.
Срок исполнения заказа - с даты подписания договора до даты предоставления отчета, которая в договоре не указана. В то же время ожидается, что инспекторы Michelin Guide посетят рестораны в период с сентября по ноябрь следующего года, а отчет будет представлен в декабре.
Договор был подписан 17 ноября.
Michelin Guide - известный и престижный рейтинг ресторанов, который оценивает рестораны по ряду критериев и присуждает звезды Michelin.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова