Министерство финансов подало в Кабинет министров проект постановления об отмене предыдущего решения правительства о выделении более восьми миллионов евро в качестве компенсации землевладельцам Бикерниекской трассы, пишет газета Neatkarīgā.
Издание: Бикерниекская афера провалилась, министерство требует отозвать решение правительства
Издание: Бикерниекская афера провалилась, министерство требует отозвать решение правительства
30 августа 2022 года такое решение приняло первое правительство Кришьяниса Кариньша.
Компенсации должны были быть выплачены трем известным в Латвии миллионерам из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи.
Вероятно, 13-й Сейм одобрил бы это решение, учитывая его состав и обычную практику безоговорочной поддержки правительства.
28 декабря директор департамента коммуникаций Минфина Алексис Яроцкис сообщил Neatkarīgā, что Минфин подготовил проект об отзыве решения от 30 августа. Последнее слово остается за правительством.
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