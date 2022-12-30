Издание: Бикерниекская афера провалилась, министерство требует отозвать решение правительства

30 августа 2022 года такое решение приняло первое правительство Кришьяниса Кариньша.

Компенсации должны были быть выплачены трем известным в Латвии миллионерам из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи.

Вероятно, 13-й Сейм одобрил бы это решение, учитывая его состав и обычную практику безоговорочной поддержки правительства.

28 декабря директор департамента коммуникаций Минфина Алексис Яроцкис сообщил Neatkarīgā, что Минфин подготовил проект об отзыве решения от 30 августа. Последнее слово остается за правительством.