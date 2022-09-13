Покупка земли для Бикерниекской трассы: генпрокуратура начала расследование

Компенсация за имущество была установлена в размере 8 141 004 евро, в том числе рыночная стоимость составляет 8 123 538 евро, а компенсация убытков за растущие на участке деревья определена в размере 17 466 евро.

Проект постановления Кабмина предусматривает выделить Министерству финансов 8 192 004 евро из госбюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" для приобретения указанного недвижимого имущества у частных лиц за сумму 8 141 004 евро, закрепления прав собственности в земельной книге путем уплаты государственной пошлины в размере 50 000 евро и регистрационной пошлины в размере 30 евро за записи о подтверждении прав собственности в двух разделах земельной книги и покрытие нотариальных расходов по удостоверению подлинности подписей физических лиц.

В 2018 году бизнесмены Гунтис Равис, Игорь Скокс и Андрис Путанс, все из которых фигурировали в списках латвийских миллионеров, обратились в Министерство образования и науки с призывом отменить статус национальной спортивной базы для принадлежащей им части земли рядом с Бикерниекской трассой. Четкого ответа на вопрос о планах землевладельцев по дальнейшему использованию указанной земли дано не было.

В 2019 году правительство концептуально поддержало предложение Министерства сообщения о выкупе земли за 3,55 млн евро с целью полностью передать этот комплекс в государственную собственность.