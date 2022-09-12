Правительство Латвии решило, что государство выкупит у нескольких миллионеров землю под Бикерниекской трассой в рижском Межциемсе. Сумма превышает 8 млн. Министр транспорта утверждает Nekā personīga, что это было лишь решение чиновников, хотя сам недавно обещал, что можно будет заключить сделку и за гораздо меньшую сумму.
8 млн на трех человек: почему трассу в Бикерниеки выкупают вдвое дороже обещанного?
Чиновники также отрицают свою ответственность, поскольку сумма была определена оценщиком. Как выяснилось, министерство не проводило оценку земельного имущества, например, для его национализации или выкупа за более выгодную для государства сумму.
В 1960-х в Бикерниекском лесу в Риге построили гоночную трассу. В строительстве принимали участие и автоспортсмены. В то время это была уникальная для Балтии постройка. В 90-е у части этой территории появляются наследники исторических владельцев, которым государство дарит землю площадью 18 га. Автогонщик Андрис Шталс, бывший в то время спортивным функционером, вспоминает, что ошибкой тогдашнего руководства трассы был отказ от переговоров с землевладельцами. Территория быстро сменила хозяев.
18 гектаров земли Бикерниекской трассы попали в руки предпринимателей Игоря Скокса, Гунтиса Рависа и Андриса Путанса. Управляющих трассой годами шантажировали, ограничивая строительство и проведение соревнований. Миллионеры владеют землей, которая проходит вдоль трассы. На ней также находится часть трибун, которые за эти годы так и не удалось отреставрировать. Трассе присвоен статус национальной спортивной базы, что уберегло ее от планов миллионеров построить здесь дома. Несколько раз они просили отменить статус, но этого не произошло. Трасса передана Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которая уже несколько лет не может договориться о возвращении земли.
Оценщики, нанятые CSDD, оценивают стоимость недвижимости в 3,9 миллиона евро. Миллионеры не согласны. В 2019 году правительство принимает план выкупа земли. Министр транспорта обещает, что возможны разные сценарии.
Две недели назад правительство согласилось с тем, что покупка земли под Бикерниекской трассой обойдется государству в более чем в два раза дороже, чем было обещано ранее. Выбрана сложная схема выкупа. Сначала деньги будут выплачиваться из части бюджета, предназначенной на непредвиденные расходы. После этого вместо этих денег в бюджет будут включены дивиденды CSDD за последние два года.
Уже на следующий день после решения председатель Совета по фискальной дисциплине Ина Штейнбука пишет письмо в Бюджетную комиссию Сейма и министру финансов, в котором ставит под сомнение поспешность и способ, как это сделано.
"Во-первых, постановка спортивной базы в Бикерниеки на государственный баланс не является непредсказуемой и срочной мерой, об этом уже несколько лет ведутся дискуссии. Следовательно, выделение денег на это должно осуществляться в рамках обычного бюджетного процесса. Во-вторых, страна в настоящее время находится в сложной ситуации с рядом вызовов, требующих больших бюджетных средств. В прошлом году у Латвии уже был один из самых больших дефицитов бюджета в ЕС, в этом году он также прогнозируется. В таких условиях не допускается выделение бюджетных средств на мероприятия, не связанные непосредственно с непредвиденной чрезвычайной ситуацией".
Почему государство собирается платить более 8 миллионов вместо ранее обещанных 3 миллионов, министр транспорта сказать не может, потому что решение принимали чиновники.
Согласно решению правительства, бизнесмен Игорь Скокс и связанное с семьей Гунтиса Рависа SIA Grif 28 получат по 3 миллиона 246 тысяч евро каждый. SIA Resursi, принадлежащая Андрису Путансу, а также Мартиньшу и Улдису Бризе - более полутора миллиона евро. Еще 17 тысяч евро будет выплачено за деревья, растущие на участке.
Гунтис Равис, имя которого связано с так называемым делом о картеле строителей, передал свою компанию, владеющую частью Бикерниекской трассы, сыну. Компания зарегистрирована по адресу, где находится бюро архитекторов. За них ответственна некая Рамона. Среди владельцев и членов правления Grif 28 в реестре компаний фигурирует Рамона Буртниеце, которая, по сообщениям прессы, когда-то была подругой бизнесмена Рависа. Она комментировать ситуацию не захотела. Игорь Скокс заявил, что недоволен сделкой.
Оценка земли была проведена SIA Grant Thornton Baltic по поручению Министерства транспорта. Она стоила более 10 тысяч евро (10 890). В министерстве подтвердили, что никаких других вариантов, кроме как определить рыночную стоимость земли и попытаться согласовать ее с собственниками, не рассматривалось. Не рассматривалась и возможность национализации земли в общественных интересах. Сделать это можно было бы голосованием Сейма, если бы собственники не согласились на сделку.
Кстати, со следующего года меняется и законодательство, что существенно изменит сделки, связанные с долевой собственностью. Потенциальное влияние этих законов на дело Бикерниекской трассы не принималось во внимание. Министерство руководствовалось только суммой, предложенной оценщиками, и тем, чтобы соблюдался закон об экспроприации земли. Госсекретарь подтвердил, что собственники не предъявляли претензий к предложенной сумме.
Кстати, Минюст, возглавляемый членом партии Линкайтса, неоднократно возражал против того, что подготовленные Минтрансом документы о планах выкупа земли долгое время находились в ограниченном доступе. В министерстве это объяснили защитой данных. Окончательное решение о принятом правительством шаге по покупке земли еще предстоит принять Сейму. В ближайшие недели планируется обсудить его в Бюджетном комитете парламента.
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