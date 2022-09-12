8 млн на трех человек: почему трассу в Бикерниеки выкупают вдвое дороже обещанного?

Почему государство собирается платить более 8 миллионов вместо ранее обещанных 3 миллионов, министр транспорта сказать не может, потому что решение принимали чиновники.

Согласно решению правительства, бизнесмен Игорь Скокс и связанное с семьей Гунтиса Рависа SIA Grif 28 получат по 3 миллиона 246 тысяч евро каждый. SIA Resursi, принадлежащая Андрису Путансу, а также Мартиньшу и Улдису Бризе - более полутора миллиона евро. Еще 17 тысяч евро будет выплачено за деревья, растущие на участке.

Гунтис Равис, имя которого связано с так называемым делом о картеле строителей, передал свою компанию, владеющую частью Бикерниекской трассы, сыну. Компания зарегистрирована по адресу, где находится бюро архитекторов. За них ответственна некая Рамона. Среди владельцев и членов правления Grif 28 в реестре компаний фигурирует Рамона Буртниеце, которая, по сообщениям прессы, когда-то была подругой бизнесмена Рависа. Она комментировать ситуацию не захотела. Игорь Скокс заявил, что недоволен сделкой.

Оценка земли была проведена SIA Grant Thornton Baltic по поручению Министерства транспорта. Она стоила более 10 тысяч евро (10 890). В министерстве подтвердили, что никаких других вариантов, кроме как определить рыночную стоимость земли и попытаться согласовать ее с собственниками, не рассматривалось. Не рассматривалась и возможность национализации земли в общественных интересах. Сделать это можно было бы голосованием Сейма, если бы собственники не согласились на сделку.

Кстати, со следующего года меняется и законодательство, что существенно изменит сделки, связанные с долевой собственностью. Потенциальное влияние этих законов на дело Бикерниекской трассы не принималось во внимание. Министерство руководствовалось только суммой, предложенной оценщиками, и тем, чтобы соблюдался закон об экспроприации земли. Госсекретарь подтвердил, что собственники не предъявляли претензий к предложенной сумме.

Кстати, Минюст, возглавляемый членом партии Линкайтса, неоднократно возражал против того, что подготовленные Минтрансом документы о планах выкупа земли долгое время находились в ограниченном доступе. В министерстве это объяснили защитой данных. Окончательное решение о принятом правительством шаге по покупке земли еще предстоит принять Сейму. В ближайшие недели планируется обсудить его в Бюджетном комитете парламента.