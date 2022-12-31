Зеленский пожелал украинцам победы в войне

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.

Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является.

Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда.

Желать веры и надежды? Они уже давно — в ВСУ.

Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.

Желать света? Это в каждом из нас, даже когда нет электричества.

Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много", - написал Владимир Зеленский.

"Сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью. С Новым годом! С годом нашей победы", - закончил свое обращение президент Украины.