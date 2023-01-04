Канадский городок Китсолт, основанный в отдаленном районе в конце 70-х - начале 80-х, должен был стать городским оазисом в канадской глуши. Однако к 1983 году он был полностью заброшен.
Город-призрак, в котором все еще горит свет, но никого нет дома
Наделенный значительным потенциалом, он имел все, что нужно маленькому, но современному и процветающему городу - супермаркет, тренажерный зал, театр, банки, рестораны, школы, пабы и, как полагается канадцам, площадку для керлинга, рассказывает Mental Floss.
Строительство города было завершено в 1980 году, и в нем поселилось более 1200 человек в надежде, что недавно восстановленный шахтерский городок откроет для них светлое будущее. Однако всего через 18 месяцев шахта была закрыта, поэтому к 1983 году Китсолт был полностью заброшен.
Такой сценарий не является необычным в контексте городов-призраков. На протяжении веков многие когда-то густонаселенные и процветающие города были заброшены, когда экономическая активность, которая позволяла им процветать, угасала.
Видео: Прогулка по городу-призраку
Правда, в отличие от других городов-призраков Китсолт не был брошен зарастать и исчезать. На протяжении многих лет за ним тщательно ухаживали, и сейчас он сохранился как капсула некогда существовавшей эпохи.
Экономика города когда-то была основана на металлическом молибдене, который используется для производства стали. В 1970-х его стоимость начала стремительно расти, поэтому компания Amax Canada Development решила возобновить добычу месторождения. Правда, была одна проблема - этот район был очень отдаленным, далеким от любого крупного города, и туда не вели дороги. Рабочим приходилось добираться до шахты на лодке из соседней деревни. При этом после восстановления шахты понадобились сотни рабочих. Как же убедить людей уйти в никуда?
Предприятие задумало решить эту проблему, построив современный город, где работники могли бы разместиться со своими семьями, работать, зарабатывать и наслаждаться жизнью.
Однако вскоре после того, как город начал процветать, цена на молибден резко упала. Шахта была закрыта, а горожанам приказали покинуть город. Учитывая, что все произошло так быстро и город находился в таком отдаленном месте, большая часть городской инфраструктуры и объектов осталась там. Сегодня в городской библиотеке остались книги, а в детском саду - игрушки. В супермаркете стоят ряды тележек, а в больнице - лекарства и инструменты.
Надеясь, что шахту удастся восстановить, компания на время наняла рабочих, чтобы они следили за порядком в заброшенном городке. В 2005 году бизнесмен Кришнан Сутантиран купил город за 7 миллионов долларов и восстановил его, улучшив городскую канализационную систему, отремонтировав здания и наняв рабочих для обслуживания города.
На протяжении многих лет у Сутантирана были разные планы на город - например, он хотел превратить его в город ученых или художников. Пока ни одна из его задумок не была реализована.
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