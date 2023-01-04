Город-призрак, в котором все еще горит свет, но никого нет дома

Наделенный значительным потенциалом, он имел все, что нужно маленькому, но современному и процветающему городу - супермаркет, тренажерный зал, театр, банки, рестораны, школы, пабы и, как полагается канадцам, площадку для керлинга, рассказывает Mental Floss.

Строительство города было завершено в 1980 году, и в нем поселилось более 1200 человек в надежде, что недавно восстановленный шахтерский городок откроет для них светлое будущее. Однако всего через 18 месяцев шахта была закрыта, поэтому к 1983 году Китсолт был полностью заброшен.

Такой сценарий не является необычным в контексте городов-призраков. На протяжении веков многие когда-то густонаселенные и процветающие города были заброшены, когда экономическая активность, которая позволяла им процветать, угасала.

Видео: Прогулка по городу-призраку

Правда, в отличие от других городов-призраков Китсолт не был брошен зарастать и исчезать. На протяжении многих лет за ним тщательно ухаживали, и сейчас он сохранился как капсула некогда существовавшей эпохи.