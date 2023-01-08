Как долго разлагается труп?

Несмотря на то, что процесс разложения начинается уже через несколько минут после смерти человек, есть несколько изменчивых условий, которые могут повлиять на то, как быстро это происходит, например, температура окружающей среды, кислотность почвы и материалы, из которых сделан гроб.

Впрочем, в среднем тело, похороненное в стандартном гробу, начинает разлагаться в течение года, но, чтобы разложиться полностью, потребуется вплоть до десяти лет. Конечно, остается скелет, пишет научное издание Live Science.

Само разложение - относительно простой процесс. Когда наступает смерть, останавливается кровообращение и клетки умирают. В процессе, называемом автолизом, клетки выделяют ферменты, которые, в свою очередь, расщепляют сами клетки, углеводы и белки.

Гниение или расщепление органических веществ без кислорода при помощи бактерий, грибков и других организмов может в течение 18 часов после смерти сделать тело зеленым, раздутым и неприятно пахнущим. Гниение ускоряется, если тело находится в тепле. Именно поэтому людей до похорон держат в холодных местах.