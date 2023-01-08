В момент, когда человек умирает, его тело начинает разлагаться, так как клетки умирают и их начинают побеждать бактерии. Интересно узнать - сколько времени нужно, чтобы труп разложился полностью?
Как долго разлагается труп?
Несмотря на то, что процесс разложения начинается уже через несколько минут после смерти человек, есть несколько изменчивых условий, которые могут повлиять на то, как быстро это происходит, например, температура окружающей среды, кислотность почвы и материалы, из которых сделан гроб.
Впрочем, в среднем тело, похороненное в стандартном гробу, начинает разлагаться в течение года, но, чтобы разложиться полностью, потребуется вплоть до десяти лет. Конечно, остается скелет, пишет научное издание Live Science.
Само разложение - относительно простой процесс. Когда наступает смерть, останавливается кровообращение и клетки умирают. В процессе, называемом автолизом, клетки выделяют ферменты, которые, в свою очередь, расщепляют сами клетки, углеводы и белки.
Гниение или расщепление органических веществ без кислорода при помощи бактерий, грибков и других организмов может в течение 18 часов после смерти сделать тело зеленым, раздутым и неприятно пахнущим. Гниение ускоряется, если тело находится в тепле. Именно поэтому людей до похорон держат в холодных местах.
На этой стадии может начать лопаться кожа, на ней могут образоваться язвы, кроме того, взору могут открыться зеленовато-черные кровеносные сосуды. В конце концов тело лопается и в нем поселяется жизнь, например, насекомые и микробы, которые поедают мертвые ткани до тех пор, пока не останется лишь скелет.
Чтобы замедлить разложение, специалисты по бальзамированию выпускают кровь и другие жидкости организма, заменяя их бальзамирующей жидкостью, которая вводится в вены. Эти химические вещества останавливают активность бактерий, не позволяя им разлагать тело. Несмотря на то, что бальзамирование считается довольно привычной практикой, в различных религиях это считается осквернением трупа.
Бальзамирование действительно много что меняет. Вот, например, в 1963 году был забальзамирован и похоронен убитый активист в области прав человека Медгар Эверс. В 1991 году его труп был эксгумирован, чтобы найти доказательства убийства. Оказалось, что его тело настолько хорошо сохранилось, что на него позволили взглянуть даже его сыну.
Имеет значение и место захоронения. Если гроб похоронен в кислой почве, он разрушается быстрее, позволяя быстрее добраться до тела насекомым, что ускоряет процесс разложения.
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