Видео ⟩ Расходы на обслуживание государственного долга удвоятся

В оппозиции Сейма есть также мнение, что хорошие бюджетные доходы позволят правительству потратить еще больше. Осенью министерство было готово к большему дефициту, чем предлагается сейчас.

"В декларации правительства также было указано, что в условиях рецессии мы будем действовать антициклически, что по существу также означает увеличение дефицита в таких случаях. Я считаю, что это необходимо", - говорит депутат оппозиции от "Прогрессивных" Андрис Шуваев и добавил, что экономическая трансформация не случится, если правительство не будет активнее решать проблемы неравенства и бедности.

Стоит отметить, что в последние месяцы Европейская комиссия побуждает государства уклониться от внешнего стимулирования экономики. Об этом не раз говорил вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.

"Сейчас мы рекомендуем более осторожную фискальную политику и потому, что увеличивают расходы на обслуживание государственного долга, процентные ставки на государственные долговые обязательства, так и для того, чтобы еще больше не способствовать инфляции", - сказал в ноябре Домбровскис в интервью Латвийскому телевидению.

Депутат Сейма Шуваев оппонирует, что уменьшение расходов могло бы помочь, если бы инфляция вызывала слишком большой объем денег в экономике, однако инфляцию в основном образуют цены на энергоресурсы и продукты питания.

На вопрос, почему в бюджете не увеличиваются расходы, министр финансов Ашераденс отвечает, что царит большая неопределенность, и прогнозы могут не исполниться, поэтому министерство желает сохранить осторожность.