Растущие расходы на обслуживание государственного долга наряду с высокой инфляцией являются одним из условий, которые Министерство финансов заставляют быть осторожным, обсуждая новые расходы, готовя бюджет этого года. Хотя положение бюджета оказалось лучше, чем прогнозировалось еще осенью, сообщает программа LTV de facto.
Видео ⟩ Расходы на обслуживание государственного долга удвоятся
Расходы государственного бюджета Латвии, реагируя на пандемию Covid-19, цены на энергетику и приток беженцев с Украины, были той позицией, которые в ноябре прошлого года поставили Латвию на последнее место по всему Европейскому союзу, как государство с крупнейшим минусом в бюджете. Дефицит бюджета 2022 года составил 7,1%.
Однако, благодаря хорошим бюджетным доходам из-за высокой инфляции, недостача в бюджете прошлого года сократилась до 5%. Также улучшились возможности бюджета этого года.
Размер новых расходов в Министерстве финансов рассчитывается в соответствии с специфическим термином - структурным дефицитом. Правительственная декларация предусматривает постепенное уменьшение уровня этого дефицита до 0,5% от ВВП в 2025 году. Однако высокая инфляция и выросшие поэтому доходы бюджета выполнили трехлетний план сразу - структурный дефицит достиг 0,2%, хотя планировался в размере 1,8%.
Это позволило удвоить объем выделенных в этом году денег от 95 млн евро до 215 млн.
Это все равно в 10 раз меньше, чем хотелось бы министерствам. Поэтому до четверга в правительстве будут дискутировать, кому дать деньги, а кому нет.
Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что дополнительные деньги предоставят безопасности, трансформации экономике, здравоохранению и благосостоянию, а конкретные позиции расходов он до завершения дискуссий не раскрывает.
В оппозиции Сейма есть также мнение, что хорошие бюджетные доходы позволят правительству потратить еще больше. Осенью министерство было готово к большему дефициту, чем предлагается сейчас.
"В декларации правительства также было указано, что в условиях рецессии мы будем действовать антициклически, что по существу также означает увеличение дефицита в таких случаях. Я считаю, что это необходимо", - говорит депутат оппозиции от "Прогрессивных" Андрис Шуваев и добавил, что экономическая трансформация не случится, если правительство не будет активнее решать проблемы неравенства и бедности.
Стоит отметить, что в последние месяцы Европейская комиссия побуждает государства уклониться от внешнего стимулирования экономики. Об этом не раз говорил вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.
"Сейчас мы рекомендуем более осторожную фискальную политику и потому, что увеличивают расходы на обслуживание государственного долга, процентные ставки на государственные долговые обязательства, так и для того, чтобы еще больше не способствовать инфляции", - сказал в ноябре Домбровскис в интервью Латвийскому телевидению.
Депутат Сейма Шуваев оппонирует, что уменьшение расходов могло бы помочь, если бы инфляция вызывала слишком большой объем денег в экономике, однако инфляцию в основном образуют цены на энергоресурсы и продукты питания.
На вопрос, почему в бюджете не увеличиваются расходы, министр финансов Ашераденс отвечает, что царит большая неопределенность, и прогнозы могут не исполниться, поэтому министерство желает сохранить осторожность.
"Если Европейский центральный банк пытается погасить костер, эту инфляцию снизить, то правительство не вправе с другой стороны бросать в эту печь дрова. В то же время мы должны помочь населению. Мы должны попробовать найти золотую среднюю дорогу", - говорит Ашераденс.
В представлении министра фискальная дисциплина была бы хорошим сигналом для денежных займов, которые теперь требуют большие проценты.
Общий долг Латвии составляет около 17 миллиардов евро, что пропорционально ВВП является одним из самых низких в Союзе. Семь миллиардов евро от долга необходимо перефинансировать в следующие четыре года. Совет фискальной дисциплины в последнем докладе заключил, что расходы на обслуживание долга могут удвоиться. В Государственной кассе подтверждается, что математика правильна.
"В последние годы самые низкие расходы на обслуживание долга или платежи процентов были именно в прошлом году - 164 млн евро, в этом году мы планируем, что процентные расходы составят около 200 миллионов. В свою очередь, в 2024 году уже будет прирост на 130 млн, достигнув 330 млн", -
перечисляет управляющий Государственной кассой Каспарс Аболиньш. Он успокаивает, что эти затраты в свое время уже были пережиты.
Деньги стали дороже, потому что по всему миру центральные банки подняли ставки займов. Если в 2021 году Латвия могла взять деньги практически бесплатно, то в прошлом году уже пришлось платить 4%.
"Если мы смотрим вперед, то кажется, что самый быстрый рост ставок позади. Мы с негативных процентных ставок ушли на более позитивную территорию. Годовой "евробор" находится выше отметки в 3%, и долговые обязательства, на срок в 5 лет, также находятся выше отметки в 3%. Но сейчас рынок ожидает дальнейших решений Центрального европейского банка, которые будут приняты на основании того, как развивается инфляция", - поясняет руководитель управления финансовым рынком SEB banka Андрис Лариньш.
В прошлом году можно было заметить, что Латвии деньги одалживали дороже, чем, например, Италии и Греции, у которых кредитный рейтинг был даже хуже. На это повлияли различные условия, в том числе близость России.
"Да, был такой момент, особенно после начала войны на Украине, когда мы увидели прыжок процентных ставок облигаций, что означает, что рынок оценивал наших соседей как дополнительный риск. Но если посмотреть сейчас, ситуация на рынке облигаций успокоилась", - говорит Лариньш.
Управляющий Государственной кассой не исключает, что близость России играет роль, а выразить ее в процентных пунктах трудно: "Во всяком случае, когда мы общаемся как с рейтинговыми агентствами, так и с инвесторами, то, конечно, их интересуют те вопросы, которые связаны с безопасностью нашей страны. Как физической безопасностью, так и энергетической безопасностью. Это вопросы, которые раньше задавались меньше. Теперь они в фокусе".
Следует отметить, что в последние недели есть хорошие новости в связи с инфляцией. На биржах упали как цены на газ, так и цены на продукты. Это означает, что инфляция должна сократиться, которая в свою очередь может привести к низким ставкам займов. Но, конечно, это не случится сразу.
Правительство надеется завершить дискуссии и подать бюджет этого года для принятия решения к Сейму до 9 февраля.
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