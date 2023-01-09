"Затишье перед чем-то большим". Ближайшие месяцы для Украины станут тяжелыми

"Грустно видеть, что в такой ситуации российское общество это терпит. Но, наверное, России предстоит пройти все эти этапы. Первый этап, когда война касается только тех, кто в вооруженных силах. Ты можешь быть там, а можешь и не быть - это твой выбор. А сегодня такого выбора на самом деле уже нет. Но сохраняется статус России как мощной державы. Если мы уже начали эту войну, то мы должны закончить ее победой, потому что иначе нас заставят платить репарации, нас посадят в военные трибуналы, нас будут судить. И, не дай Бог, Россия будет разделена, и Россия станет такой куда менее влиятельной страной на многие десятилетия.