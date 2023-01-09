На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с абсурдным призывом к прекращению огня на линии фронта в Украине на православное Рождество. Однако оккупационные войска продолжали кровопролитные атаки. Стали звучать слухи о второй волне мобилизации в России. Эксперты прогнозируют, что ближайшие месяцы в Украине будут непростыми, сообщает программа Nekā personīga.
"Затишье перед чем-то большим". Ближайшие месяцы для Украины станут тяжелыми
После исторического визита президента Украины Владимира Зеленского в США Вашингтон обещает украинцам свою современную систему ПВО Patriot. Еще несколько месяцев назад Запад не рассматривал возможность поставок Украине оружия такого масштаба. На этой неделе Германия, Франция и Финляндия объявили о готовности поставить танки и бронетехнику.
Однако прогнозы на ближайшие недели и месяцы, к сожалению, обещают много жертв и много крови.
Руководство ВСУ считает, что в ближайшее время ожидается новая ударная волна со стороны страны-агрессора. В новогоднем обращении Путин сказал, что будет идти только вперед: "Мы победим во имя наших семей и России. Во имя нашей единственной и любимой Родины".
На фоне Путина стояли люди в военной форме. Впрочем, это был реквизит - они же были замечены и на других публичных мероприятиях вместе с российским диктатором. Из того, что сказал Путин, следует, что война в Украине - это миссия всей России и что каждый гражданин РФ должен быть частью "специальной военной операции". Многие услышали в этом предвестие закрытия государственных границ и тотальной мобилизации.
"Думаю, что Украине обязательно станет хуже, прежде чем станет лучше. Командующий ВСУ ожидает и публично заявлял, что Россия готовит около 200 тысяч солдат для нового нападения на Украину. С его точки зрения, "частичная мобилизация" вовсе не была столь безуспешной.
И украинцы, и в России к этому готовятся - РФ готовит укрепления на линии фронта. Украину ослабляют ударами беспилотников, ракетными ударами, и понятно, что это относительное затишье перед чем-то большим", - говорит директор Центра геополитических исследований Марис Анджан.
Главное разведывательное управление Минобороны Украины прогнозирует, что российская армия в ближайшие четыре-пять месяцев может потерять еще до 70 тысяч человек, и Россия к этому готова. Хотя у РФ нет современных ракет, на поле боя можно увидеть осколки от снарядов, произведенных еще в последние месяцы прошлого года.
Поставляемые Ираном так называемые "летающие мопеды" нагружают системы ПВО Украины. Специалисты латвийской армии также считают, что сбивать их - несоразмерно дорого.
"Если не ошибаюсь, The New York Times опубликовала, что украинские вооруженные силы сбивают иранские беспилотники ракетами, которые в разы дороже тех же беспилотников. Отвечая на вопрос, что ждет Запад, мы должны быть готовы к плате за то, что может быть использовано не очень эффективно, например, за зенитные ракеты AIM-120.
Российские военные эксперты в последние месяцы пишут о постоянной нехватке артиллерийских снарядов, сравнивая это с поражениями русской армии в 1915 году, когда стрелять было просто не из чего. Они утверждают, что происходит то же самое. Есть попытка как-то это обойти. Одним из таких способов, когда боевые действия пошли не по плану, стало сотрудничество с Ираном. Сейчас мы видим третий уровень импровизации", - говорит научный сотрудник Национальной академии обороны Валдис Кузьмин.
На Новый год лидер российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин создал впечатление, что он и его боевая группа контролируют все, что происходит на фронте. Он лично наблюдал за разгрузкой черных целлофановых мешков, в которые были упакованы трупы российских военных, крестился на могилах павших и восхвалял храбрость осужденных, завербованных в ЧВК "Вагнер", на поле боя. Перед Новым годом он также привез украинским военнопленным мандарины.
У "вагнеровцев" много свободных средств, чтобы не только покупать оружие, но и поддерживать свой общественный имидж. В прошлом году вышел художественный фильм, прославляющий пригожинских военных, спецэффекты в котором не уступают голливудским блокбастерам. Но роль "вагнеровцев" на полях сражений в Украине переоценена.
"Авторитарные режимы умеют создавать эти противоположные полюса, где силовики соревнуются друг с другом, кто может сделать что-то лучше. Это и происходит в России. Скажем, группа "Вагнера" пытается показать, что российские вооруженные силы не в состоянии сделать что-либо значимое. Но "мы - можем". Но на мой взгляд, они никогда не составляли вооруженными силами России большой конкуренции. Это скорее еще один механизм, как можно вербовать новых военных. Думаю, что в российских вооруженных силах мысль о том, что мы можем сейчас взять несколько тысяч заключенных и отправить их в армию, наверное, вызвала бы возмущение. Но поместить их в группу "Вагнера" - не проблема", - говорит директор Центра безопасности и стратегических исследований Академии обороны Том Ростокс.
Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что его друг стрелял в "вагнеровцев" из ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет). "Мой друг, майор, вчера лично стрелял по вагнеровцам из ДШК.
При попадании в конечности рука отлетает на 50 метров. Попав в верхнюю часть тела, от нее просто ничего не остается. Стрелял по ним примерно со 100-150 метров. Из ДШК. Они даже не пытались пригнуться к земле - просто шли во весь рост. Это были заключенные. Шло человек девять, осталось пятеро, но шли, не наклоняясь. На его глазах трое из них подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в плен. У этого человека [друга] холодный ум. Очень реалистичный и спокойный. У него родился вопрос - под воздействием каких веществ эти господа идут в бой?", - говорит Арестович.
Кровопролитие в Украине - это еще и информационная война. Наряду с успешными операциями, например, в Макеевке, где в новогоднюю ночь в одном месте уничтожили несколько сотен мобилизованных россиян (по версии Украины), мы редко слышим о трагедиях, когда гибнут украинские воины. Но ясно, что это происходит. И истинные масштабы трагедии мы узнаем только после войны.
"Россия готова понести значительно большие потери, чем многие на Западе могут прогнозировать. И в самой России тоже. Удивляет, конечно, еще большая устойчивость России. Мы видим санкции. Россия стала страной, против которой ввели больше всего санкций в мире, но она продолжает двигаться вперед", - говорит Марис Анджанс.
Общественные настроения в России также не обещают быстрого решения. Нет оппозиции, нет независимых СМИ. Исследования Левада-центра показывают, что популярность Владимира Путина в России составляет около 80%.
"Если в демократической стране все это происходит с различными социологическими опросами, то, например, в Советском Союзе эту функцию выполняло КГБ через своих агентов и "стукачей". Аналогичная система сейчас и в Российской Федерации. Проводятся опросы населения. Разными организациями разными средствами. И понятно, что Владимир Путин знает, что большая часть российского общества поддерживает агрессию в Украине", - говорит научный сотрудник Национальной академии обороны Валдис Кузьмин.
Лауреат Нобелевской премии мира и руководитель "Новой газеты" Дмитрий Муратов в одном из своих последних интервью довольно пессимистично высказался по поводу того, что режим Путина рухнет и народ России может взбунтоваться. По его мнению, элита еще достаточно сильна, чтобы этого не допустить.
"Эти восторженные и радостные крики о том, что все это быстро кончится, все неправда. У России гигантские ресурсы, гигантское количество полезных ископаемых. Через какое-то время все страны мира через посредников начнут закупать титан, редкие металлы и танкеры с нефтью и всем остальным.
Мир постепенно успокоится, Россия будет получать прибыль. Надеяться на то, что элита развалится и что-то изменится - никогда. Элита никогда не сдвинется с места. Путину никто и слова не скажет. Никогда еще элита не была так сплочена. У них есть реальные страхи за себя и своих близких. И это цементирующая сила", - говорит Муратов.
"Грустно видеть, что в такой ситуации российское общество это терпит. Но, наверное, России предстоит пройти все эти этапы. Первый этап, когда война касается только тех, кто в вооруженных силах. Ты можешь быть там, а можешь и не быть - это твой выбор. А сегодня такого выбора на самом деле уже нет. Но сохраняется статус России как мощной державы. Если мы уже начали эту войну, то мы должны закончить ее победой, потому что иначе нас заставят платить репарации, нас посадят в военные трибуналы, нас будут судить. И, не дай Бог, Россия будет разделена, и Россия станет такой куда менее влиятельной страной на многие десятилетия.
Сейчас вот этот этап. Но я думаю, что будет следующий, когда люди будут вынуждены принять истину, что эту войну просто не стоит вести, потому что потери слишком велики. Этот этап придет. Случится ли это в 2023 году, судить сложно. Но у всего есть пределы, и я думаю, что есть пределы и у царящей в России безнадежности", - говорит Том Ростокс.
В ближайшее время изменения коснутся и представительства Украины в Латвии. Президент Украины Зеленский направил в Латвию нового посла Анатолия Куцевола, который ранее был заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины.
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