Эксперты напоминают: Не кормите водоплавающих птиц!

Наиболее распространенными водоплавающими птицами в Эстонии (как и в Латвии) зимой являются кряквы и лебеди-шипуны, которые хорошо переносят более мягкую зиму в местном климате. При необходимости и при недостатке пищи птицы ищут свободный от льда водоем или залив, а в сильные холода улетают дальше на юг или юго-запад.

Если человек вмешивается в естественные привычки миграции птиц и создает ощущение, что пищи хватает, это может закончиться трагедией.

Птицы, привыкшие к человеческой еде, остаются на месте, даже если в дикой природе они больше не могут найти достаточно пищи. Таким образом, более слабые птицы, как правило, голодают, а среди зимующих вместе птиц распространяются болезни. Видимо, многие помнят, как с приближением весны 2021 года на пляжах северного побережья Эстонии можно было встретить мертвых лебедей, погибших от птичьего гриппа.

Помимо нарушения миграционных привычек, на водоплавающих плохо влияет пища, чаще всего предлагаемая человеком - булка. Травоядный лебедь поедает стебли и корни различных водных растений; в рацион уток входят водные насекомые и слизни. В булке много углеводов, но мало витаминов, и она не обеспечивает водоплавающих необходимыми для жизни веществами. Если не кормить водоплавающую птицу каким-либо образом невозможно, следует предложить ей свежий салат или овощи, но это должно быть исключением, а не привычкой.

Напомним, диких птиц нельзя кормить хлебом, но в основном их кормят именно им. Лебедь - вегетарианец, он питается травой, водорослями и мелкими насекомыми в воде. Если лебедей все время кормить хлебом, у них вырабатывается зависимость и в присутствии людей они могут даже становиться агрессивными, требуя подкорма. Они могут даже напасть на человека.