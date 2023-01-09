Опрос показал, рассчитывают ли жители Латвии на рост доходов

Роста доходов в основном ожидают жители в возрасте от 18 до 29 лет (31%) и от 30 до 39 лет (28%). В то же время респонденты в возрасте от 50 до 59 лет (25%) и от 60 до 74 лет (28%) чаще прогнозируют снижение личных доходов в этом году.

Среди тех, кто опасается сокращения доходов, более половины полагают, что они снизятся на более чем 10%, в то время как остальные думают, что их доходы уменьшатся менее чем на одну десятую.

При этом треть или 32% респондентов не ожидают изменения своих личных доходов в этом году.

"Результаты опроса показывают относительно высокую степень настороженности и даже нотку пессимизма.

Несмотря на то, что экономический рост в этом году может замедлиться, серьезных потрясений на рынке труда не ожидается. Заработная плата также продолжит расти.

Однако пятая часть прогнозирует падение доходов, что является пессимистичной оценкой. Столь большая часть населения падения доходов, скорее всего, не испытает, но на настроение влияет высокая инфляция, которая значительно подорвала покупательную способность многих. Показательно, что пожилые люди обычно более пессимистичны. С другой стороны, молодые жители смотрят на ситуацию более оптимистично, поскольку готовы менять условия и принимать вызовы ради получения более высоких доходов", - поясняет экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

Учитывая, что в прошлом году различные экономические вызовы затронули фактически всех, в оценке жителями их материального положения также наблюдается негативная тенденция. Так 37% респондентов указывают, что материальное положение их семьи за последние 12 месяцев ухудшилось, а 41% респондентов считают, что оно не изменилось.

Только 15% жителей Латвии признают, что финансовое положение их семьи за последний год улучшилось. Чаще всего об этом говорят респонденты в возрасте от 30 до 39 лет (24%), реже всего - жители в возрасте от 60 до 74 лет (6%) и от 50 до 59 лет (10%).

В опросе приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.