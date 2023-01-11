Ученые назвали самую умную породу собак

Собака породы малинуа. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Tanee

В исследовании приняли участие 1000 собак 13 пород: бельгийская малинуа, австралийский келпи, лабрадор, бордер-колли, золотистый ретривер, ховаварт, испанская водяная собака, шелти, английский кокер-спаниель, австралийская овчарка, метисы (или смешанная порода), немецкая овчарка и финский лапландец.

Исследователи оценивали их когнитивные и поведенческие способности, в том числе социальное поведение, решение пространственных задач, логическое мышление и кратковременную память. По итогам десяти заданий максимально можно было набрать 39 баллов.

Так, малинуа на первом месте с 35 баллами, на втором и третьем местах соответственно бордер-колли (26) и ховаварт (25).

В свою очередь, лабрадор и золотистый ретривер отличаются эмоциональной интуицией, правда, они заняли 9-е и 13-е места. Животные с успехом прошли тесты на понимание человеческих жестов, однако не смогли показать хорошие результаты, решая пространственные задачи, пишет "Сноб".