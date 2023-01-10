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Исторический момент в латвийской авиации: airBaltic оборудует свой флот Starlink

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rus.tvnet.lv
Исторический момент в латвийской авиации: airBaltic оборудует свой флот Starlink
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Фото: Zane Bitere/LETA

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом году начнет оборудовать весь свой флот Airbus A220-300 системой интернет-подключения Starlink от предприятия SpaceX Илона Маска, сообщили RUS TVNET в компании.

Пассажиры смогут бесплатно использовать высокоскоростной интернет на всех полетах airBaltic без регистрации.

Представители airBaltic указали, что по конфиденциальным причинам не могут раскрыть расходы по договору.

В то же время в компании отметили, что в связи со введением интернета от Starlink авиакомпания не планирует поднимать цены на билеты.

Разработанная SpaceX система Starlink обеспечивает высокоскоростной интернет 5G в более чем 40 странах по всему миру и в прошлом году начала оснащать интернетом во время полета коммерческие самолеты.

При помощи спутников, которые находятся на орбите Земли на высоте 550 километров, что в 65 раз ближе обычных геостационарных спутников, Starlink достигает большей скорости передачи информации. Starlink может обеспечить самолету интернет-соединение до 350 мегабит в секунду, позволяя пассажирам одновременно подключаться к интернету и во время полета осуществлять действия, которые ранее не были доступны - совершать видеозвонки, играть в онлайн-игры, общаться и многое другое.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс указывает, что это для авиакомпании и общества в целом - исторический момент.

airBaltic сотрудничает со SpaceX для получения необходимого дополнительного разрешения на сертификацию типа самолета. Установку Starlink на весь флот airBaltic планируется начать в этом году.

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