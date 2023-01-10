В среду, 11 января, в Латвии сохранится облачность, а погода станет более ветреной, прогнозируют синоптики.
Ледяной дождь и порывистый ветер: о погоде в среду
Ледяной дождь и порывистый ветер: о погоде в среду
В течение дня южный ветер усилится порывами до 12-17 метров в секунду.
Во многих местах ожидаются небольшие осадки, в том числе ледяной дождь. Больше осадков выпадет ночью в Латгале, где в основном будет снег. Ночью в западной и центральной частях страны образуется туман.
Температура воздуха ночью и днем составит 0..+4 градуса, на востоке страны 0..-4 градуса.
В Риге в среду существенных осадков не ожидается, ночью и утром будет облачно с туманом. Ветер с юга усилится с порывами до 14 метров в секунду во второй половине дня среды. Температура воздуха составит +1..+2 градуса.
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