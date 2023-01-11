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Кариньш значительно увеличил зарплату главе KNAB

rus.tvnet.lv
Кариньш значительно увеличил зарплату главе KNAB
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Глава KNAB Екабс Страуме
Глава KNAB Екабс Страуме Фото: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал указ о повышении зарплаты начальнику Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабу Страуме, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

На основании закона об оплате труда должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений со 2 января 2023 года для него установлена ​​месячная заработная плата в размере 6256 евро.

Закон предусматривает, что месячный оклад главы KNAB определяется премьер-министром.

Ранее месячная зарплата Страуме составляла 4814 евро, что было определено в начале прошлого года.

Согласно декларации, в 2021 году Страуме заработал в KNAB в общей сложности 86 764,71 евро.

В прошлом году его зарплата также была повышена. Страуме был избран главой KNAB летом 2017 года.

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