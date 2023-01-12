После введения потолка цен на российские нефтепродукты Россия будет терять около 280 миллионов долларов в день или 102 миллиарда в год, сообщает Bloomberg со ссылкой на "Центр исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA).
Сколько потеряла России из-за потолка цен на нефть?
Россия уже теряет около 170 миллионов долларов в день из-за эмбарго на импорт российской нефти, введенного Евросоюзом 5 декабря. Теперь любая компания, которая захочет воспользоваться, например, услугами западных страховщиков, не сможет покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель.
5 февраля вступят в силу ценовые ограничения на российские нефтепродукты, что окажет еще большее давление на российскую нефтяную отрасль.
В 2023 году общий объем российского экспорта должен составить 533 миллиарда долларов - такой прогноз заложило в бюджет Минэкономики России.
В расчетах CREA уже учтено, что флагман российской нефти - нефть марки Urals уже продается по цене значительно ниже установленного ценового потолка.
Средняя цена Urals в декабре составляла 50,5 доллара за баррель (средняя цена в ноябре - 66,5 доллара). Между тем, нефть марки Brent, используемая в Европе, в декабре в среднем составляла 81,5 доллара за баррель, таким образом, разница между Urals и Brent составила 31 доллар или 38%.
Из-за низких цен на нефть, доходы российского бюджета уже сократились на 400 млрд рублей, заключил министр финансов РФ Антон Силуанов. В 2023 году ситуация может осложниться - в начале января партия нефти Urals из порта Приморск продавались по 38,7 доллара за баррель.
По словам аналитика CREA, влияние потолка цен оказалось столь же значительным, как и предсказывалось.
В Кремле к расчетам CREA относятся скептически. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "пока рано судить о влиянии ценового потолка".
"Очевидно, что оснований для таких выводов нет, поэтому я очень скептически отношусь к этим прогнозам", - заявил представитель Кремля.
Между тем вице-премьер России Александр Новак признал, что большие скидки на российскую нефть - это очень существенная проблема. На встрече с президентом и правительством Новак выразил обеспокоенность тем, что российская нефть продается по такой низкой цене.
Путин же призвал ограничить влияние низких цен на российский бюджет, призвав Новака подготовить соответствующие предложения.
Аналитики CREA считают, что у Евросоюза еще есть возможности нанести более болезненный удар по российскому бюджету. Если бы потолок цен был снижен до 25-35 долларов за баррель, это означало бы как минимум дополнительные 100 млн евро потерь в день для российского бюджета.
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