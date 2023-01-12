Сколько потеряла России из-за потолка цен на нефть?

Россия уже теряет около 170 миллионов долларов в день из-за эмбарго на импорт российской нефти, введенного Евросоюзом 5 декабря. Теперь любая компания, которая захочет воспользоваться, например, услугами западных страховщиков, не сможет покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель.

5 февраля вступят в силу ценовые ограничения на российские нефтепродукты, что окажет еще большее давление на российскую нефтяную отрасль.

В 2023 году общий объем российского экспорта должен составить 533 миллиарда долларов - такой прогноз заложило в бюджет Минэкономики России.

В расчетах CREA уже учтено, что флагман российской нефти - нефть марки Urals уже продается по цене значительно ниже установленного ценового потолка.

Средняя цена Urals в декабре составляла 50,5 доллара за баррель (средняя цена в ноябре - 66,5 доллара). Между тем, нефть марки Brent, используемая в Европе, в декабре в среднем составляла 81,5 доллара за баррель, таким образом, разница между Urals и Brent составила 31 доллар или 38%.