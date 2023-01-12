В Латвии открылся первый магазин HalfPrice

HalfPrice входит в группу компаний CCC Group, предлагая одежду, обувь, аксессуары, косметику, игрушки и товары для дома. Первая торговая точка открыта в Риге, что делает Латвию еще одной страной наряду с Польшей, Чехией, Словакией, Австрией, Хорватией, Словенией, Румынией и Венгрией, где уже действует эта торговая сеть.

"Off-price, или так называемая концепция сниженных цен, становится все более популярной в мире, - сообщает председатель правления HalfPrice Адам Холева. - Латвия является для нас важным рынком, ведь мы уже более 14 лет работаем здесь под брендами CCC, eapavi.lv и MODIVO".

Первый магазин площадью почти 1600 кв. м открыт в торгово-развлекательном центре Akropole Alfa.