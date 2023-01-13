31% жителей Латвии могут откладывать на пенсию до 50 евро в месяц

Данные опроса показывают, что 17% населения могут откладывать на пенсию до 30 евро в месяц, 14% - от 31 до 50 евро, 11% - от 51 до 100 евро и 12% - более 100 евро. С другой стороны, остальные не могут ничего откладывать либо опрошенным сложно ответить на этот вопрос.

Труднее всего создать пенсионные накопления жителям Латгале, где 43% респондентов признали, что в настоящее время не в состоянии ничего откладывать на старость. В других регионах Латвии такой ответ дали около четверти населения, а в столице - 18% респондентов.

Наибольшие трудности с пенсионными накоплениями испытывают женщины, а также жители с более низким уровнем образования и дохода, студенты, работники сферы обслуживания или торговли, рабочие, домохозяйки, самозанятые лица, люди старше 50 лет.

Опрос "Luminor Bank" был проведен в декабре 2022 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvia, в нем приняли участие 1008 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.