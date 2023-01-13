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Видео ⟩ Пенсионерка в Елгаве получила счет в 10 раз больше обычного

rus.tvnet.lv
Пенсионерка в Елгаве получила счет в 10 раз больше обычного
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Кадр из программы.
Кадр из программы. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В конце года пенсионер Ливия получила от домовладельца в Елгаве счет в 10 раз больше обычного, и в недоумении, за что "Елгавское управление недвижимости" внезапно заставляет ее платить более 300 евро, сообщает программа 4. studija.

Такой счет является разовым платежом за ремонт трубы, у жильцов дома есть проблемы с обслуживанием дома, появились большие долги.

"На втором этаже в трех квартирах уже обвалился потолок, потому что крыша течет, крыша находится в ужасном состоянии. К тому же это обычная крыша из шифера. Людям падали куски на голову", - говорит Ливия.

"У меня наценка 6,10 евро за квадратный метр, и у меня в сумме больше 300 евро. В результате со всеми этими вещами - 378,89!", - встревожена женщина.

Ливия со своей пенсией не может оплатить такую огромную сумму, поэтому поспешила в "Елгавское управление недвижимости", где объяснялось, что сумма, указанная в счете вышла такой большой из-за ремонта трубы. Трубу действительно отремонтировали.

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