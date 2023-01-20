Последнюю неделю вся Латвия следила за тревожными событиями в Екабпилсе. Уровень воды в Даугаве повысился до критической точки, и дамба, которая защищала город, начала не выдерживать давление. Пришлось эвакуировать жителей. В Сети "гуляли" шокирующие ролики с места происшествия: некоторые дома в городе были затоплены до уровня окон, а автомобили, теплицы и небольшие садовые домики - почти до крыши. Сейчас ситуация стабилизировалась и уровень воды постепенно опускается. Жители Екабпилса возвращаются в свои дома, где их ждут затопленные подвалы, испорченная мебель и новый ремонт.
Получат ли жители Екабпилса компенсации от страховщиков?
Тем временем правительство уклончиво отвечает на вопрос о финансовой поддержке горожан. "Когда будет ясно, каким образом мы должны будем помочь финансово, тогда, конечно, мы это сделаем", - сказал Кришьянис Кариньш. Пока правительство медлит, латвийцы активно жертвуют средства на помощь пострадавшим от наводнения в Екабпилсе. На данный момент на сайте пожертвований ziedot.lv собрано 61 568 евро. А страховщики уже начали получать первые заявки о возмещении ущерба из-за наводнений от жителей Екабпилса и других пострадавших регионов. Как получить компенсацию и что нужно знать о страховании в случаях ЧП, разбирался RUS TVNET.
Страховые компании начали получать заявки
Из-за быстрой оттепели жители многих регионов Латвии в настоящее время столкнулись с повышенным риском наводнения. Зона затопления широкая - Огре, Адажи, Саласпилс, Цесис, а также Екабпилс.
За первые 15 дней этого года компания BALTA уже получила 15 заявок о компенсации в связи с началом наводнения, пять из них - из Екабпилса, который в настоящее время больше всего пострадал, и ожидается, что количество заявок увеличится по мере того, как люди будут возвращаться домой и осматривать свою собственность.
"Мы попросили клиентов в Екабпилсе связаться со страховщиком, если есть риск наводнения. Нескольким клиентам это уже удалось сделать, однако ожидается, что в ближайшие дни количество заявок на компенсацию увеличится. В зависимости от страховки BALTA покрывает расходы на аренду временного жилья, расходы на переезд, в том числе на перевозку вещей на временное место жительства и обратно, а также возмещает нанесенный застрахованному имуществу ущерб, причиненный наводнением, в том числе расходы на сушку поврежденной недвижимости", - говорит руководитель по продуктам частной недвижимости и страховщик рисков компании Арнолдс Линитис.
Другие страховые компании также отмечают, что жители затопленных регионов уже начали подавать заявки, но пока их не так много, так как многие еще не могут вернуться в свои дома.
"На данный момент мы получили одну заявку о компенсации за недвижимость из екабпилсской зоны затопления, но ожидаем, что после снижения уровня воды, когда жители вернутся в свои владения и смогут оценить причиненный ущерб, более активно будут подавать заявки на компенсации. В январе мы получили отдельные заявки из других мест Латвии, таких как Адажи", - рассказал RUS TVNET директор департамента списывания рисков компании ERGO Райтис Чаклис.
Представитель страховой компании BTA Элина Звейниеце также сообщила RUS TVNET, что компания получила пока только несколько заявок на компенсацию ущерба.
"Мы допускаем, что пока люди решают более важные проблемы и заявок будет больше, когда у людей будет возможность вернуться домой".
Возмещение ущерба
"Как показывают тенденции последних лет, наводнения больше не характерны только для весны: риск наводнений все чаще возникает и в зимние месяцы, например, в декабре и январе, как мы можем видеть в некоторых регионах Латвии даже сейчас", - отмечает Линитис.
В 2022 году страховщик BALTA получил больше всего заявлений о возмещении убытков, вызванных наводнениями, из Елгавы (13% всех случаев риска наводнения), Кекавы (10%), Тукумса и Огре (8%). В этом году одному клиенту было выплачено более 10 400 евро за затопленные подвальные помещения, поврежденный отопительный котел, гранулы и помещение в хозяйственной постройке в результате подъема уровня воды, но, по оценкам страховщика, компенсация может быть еще выше. В прошлом году самая крупная компенсация, выплаченная BALTA за ущерб, нанесенный частной собственности наводнением, составила 22 000 евро - был полностью затоплен подвал здания, повреждены его фундамент, водяной насос и фильтр, а также вещи, хранящиеся в подвале. В целом средняя компенсация за ущерб от наводнения в компании составила почти 1400 евро.
Получение компенсации за ущерб в страховых компаниях происходит по-разному. Сумма компенсации и стоимость страховки зависят от различных факторов.
Например, чтобы получить компенсацию за повреждение автомобиля из-за наводнения, у владельца должно быть страхование КАСКО (OCTA в данном случае не действует), КАСКО включает риски наводнения во всех случаях, сообщают в BTA.
Что касается страхования недвижимости, у большинства компаний риски наводнения включены во всех случаях страхования недвижимости.
"Также возможно застраховать от риска стихийных бедствий (наводнения, ураганы, снегопады, град, а также землетрясения) предметы домашнего обихода или вещи, находящиеся внутри и вне дома, например, во дворе. Страхование имущества также может быть включено в полисы страхования недвижимости. Если речь идет об автомобиле, то ущерб, причиненный наводнением, покрывается полисом КАСКО, если он включает в себя риск воздействия природных сил", - сообщает представитель ERGO.
Так как цена полиса страхования имущества зависит от многих факторов, в том числе от стоимости недвижимости и площади, назвать одну конкретную цену не получится, говорит Райтис Чаклис. Риск стихийного бедствия автоматически включается во все полисы страхования недвижимости ERGO. При желании клиента этот риск можно убрать из полиса, но это не окажет существенного влияния на итоговую стоимость полиса.
В BTA средняя стоимость страхового полиса для частного дома с предметами домашнего обихода составляет около 150 евро в год, а для квартиры с предметами домашнего обихода – около 60 евро в год, рассказали в компании.
Когда страховка не возмещает ущерб?
В связи с наводнениями не возмещаются случаи, когда застрахованный объект находится в часто затопляемых районах, где наводнения происходят чаще, чем один раз в 10 лет. При строительстве или покупке дома в районе, подверженном наводнениям, люди должны осознавать возможный риск и, соответственно, наводнение не будет неожиданным событием, сообщила RUS TVNET Элина Звейниеце.
"Если говорить конкретно о случаях в Екабпилсе, то последнее такое серьезное наводнение там было более 40 лет назад, соответственно, объекты частной собственности, которые были застрахованы от всех рисков (или полис страхования имущества с ВТА заключен в течение предыдущего года), застрахованы от наводнения", - добавила она.
"Правила страхования у страховщиков различаются, но в нашем определении наводнение - это внезапное, неожиданное затопление естественного водоема (реки, озера, моря). Соответственно, если затопление произошло из-за искусственного водоема (например, дворовой пруд), или ущерб имуществу был нанесен из-за подъема грунтовых вод, то такие случаи не будет рассматриваться как риск наводнения или страховой случай. Если наводнения в собственности повторяются регулярно и предсказуемо, то и такие случаи не будут считаться страховым случаем, ведь суть страхования заключается в обеспечении финансовой защиты в незапланированных, непредвиденных ситуациях", - рассказал RUS TVNET Райтис Чаклис.
Что делать, чтобы уменьшить ущерб от наводнений?
Как показывает опыт страховых компаний, наводнения ежегодно обходятся жителям Латвии в десятки тысяч евро. Наибольший ущерб обычно причиняется подвальным помещениям, системам отопления и предметам домашнего обихода. По оценкам страховщиков, потери в этом году, вероятно, будут больше, чем в прошлом году, так как угроза наводнения, по мнению метеорологов, сохранится до весны.
Для уменьшения ущерба от наводнения страховщики рекомендуют:
- если имущество находится в затапливаемой зоне, желательно не хранить в подвале и хозяйственных постройках ничего ценного;
- водяные насосы и отопительное оборудование стоит по возможности размещать на высоте не менее 10-20 сантиметров над землей;
- вход в подвал , по возможности, следует оборудовать более высокой защитной стеной, чтобы вода не могла попасть в подвал или затопить первый этаж здания;
- если дом строится в месте, где возможны наводнения, его следует строить в самой высокой точке на приподнятом фундаменте;
- в зоне риска наводнения рекомендуется строить дом без подвала, потому что подвал – это первое место, куда попадает вода – не только через двери и окна, но и через микротрещины в стенах;
- при угрозе затопления вещи, хранящиеся в подвале или в затопленных зданиях, должны быть своевременно перемещены в более безопасное место, чтобы они не были повреждены при подъеме уровня воды.
Что делать, если имущество находится в районе, где возможны наводнения или известно, что наводнения приближаются:
- Заранее нужно собрать личные документы, деньги, ценные вещи, фонарик, еду, лекарства, одежду и обувь, чтобы вовремя взять их с собой – это будет важно, если придется эвакуироваться;
- чтобы недвижимость выдержала наводнение, следует заранее подумать о гидроизоляции здания, а также о нестандартных способах защиты, таких как создание насыпи из мешков с песком вокруг участка.
- Нужно следить за информацией в СМИ о событиях в регионе, прислушиваться к предупреждениям метеорологов и при необходимости эвакуироваться;
- покидая место жительства, следует отключить электро- и газоснабжение, местные отопительные приборы и оборудование, а также закрыть окна, двери, люки и ставни;
- своевременно перенести вещи, которые хранятся в подвале или затопленных зданиях, в более безопасное место, чтобы они не повредились при подъеме уровня воды;
- закрепить все предметы, которые могут быть унесены водой и льдом;
- вход в подвал или гараж нужно оборудовать более высокой защитной стеной, чтобы вода не могла попасть в подвал или затопить первый этаж здания;
- также стоит позаботиться о сохранности подсобных построек (например, теплицы или гаража) – максимально укрепить их конструкции и переместить их содержимое в безопасное место.
С дополнительными рекомендациями можно ознакомится на сайте Государственной пожарно-спасательной службы.
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