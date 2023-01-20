Получат ли жители Екабпилса компенсации от страховщиков?

"Если говорить конкретно о случаях в Екабпилсе, то последнее такое серьезное наводнение там было более 40 лет назад, соответственно, объекты частной собственности, которые были застрахованы от всех рисков (или полис страхования имущества с ВТА заключен в течение предыдущего года), застрахованы от наводнения", - добавила она.

"Правила страхования у страховщиков различаются, но в нашем определении наводнение - это внезапное, неожиданное затопление естественного водоема (реки, озера, моря). Соответственно, если затопление произошло из-за искусственного водоема (например, дворовой пруд), или ущерб имуществу был нанесен из-за подъема грунтовых вод, то такие случаи не будет рассматриваться как риск наводнения или страховой случай. Если наводнения в собственности повторяются регулярно и предсказуемо, то и такие случаи не будут считаться страховым случаем, ведь суть страхования заключается в обеспечении финансовой защиты в незапланированных, непредвиденных ситуациях", - рассказал RUS TVNET Райтис Чаклис.

Что делать, чтобы уменьшить ущерб от наводнений?

Как показывает опыт страховых компаний, наводнения ежегодно обходятся жителям Латвии в десятки тысяч евро. Наибольший ущерб обычно причиняется подвальным помещениям, системам отопления и предметам домашнего обихода. По оценкам страховщиков, потери в этом году, вероятно, будут больше, чем в прошлом году, так как угроза наводнения, по мнению метеорологов, сохранится до весны.

Для уменьшения ущерба от наводнения страховщики рекомендуют: если имущество находится в затапливаемой зоне, желательно не хранить в подвале и хозяйственных постройках ничего ценного;

водяные насосы и отопительное оборудование стоит по возможности размещать на высоте не менее 10-20 сантиметров над землей;

вход в подвал , по возможности, следует оборудовать более высокой защитной стеной, чтобы вода не могла попасть в подвал или затопить первый этаж здания;

если дом строится в месте, где возможны наводнения, его следует строить в самой высокой точке на приподнятом фундаменте;

в зоне риска наводнения рекомендуется строить дом без подвала, потому что подвал – это первое место, куда попадает вода – не только через двери и окна, но и через микротрещины в стенах;

при угрозе затопления вещи, хранящиеся в подвале или в затопленных зданиях, должны быть своевременно перемещены в более безопасное место, чтобы они не были повреждены при подъеме уровня воды. Что делать, если имущество находится в районе, где возможны наводнения или известно, что наводнения приближаются: Заранее нужно собрать личные документы, деньги, ценные вещи, фонарик, еду, лекарства, одежду и обувь, чтобы вовремя взять их с собой – это будет важно, если придется эвакуироваться;

чтобы недвижимость выдержала наводнение, следует заранее подумать о гидроизоляции здания, а также о нестандартных способах защиты, таких как создание насыпи из мешков с песком вокруг участка.

Нужно следить за информацией в СМИ о событиях в регионе, прислушиваться к предупреждениям метеорологов и при необходимости эвакуироваться;

покидая место жительства, следует отключить электро- и газоснабжение, местные отопительные приборы и оборудование, а также закрыть окна, двери, люки и ставни;

своевременно перенести вещи, которые хранятся в подвале или затопленных зданиях, в более безопасное место, чтобы они не повредились при подъеме уровня воды;

закрепить все предметы, которые могут быть унесены водой и льдом;

вход в подвал или гараж нужно оборудовать более высокой защитной стеной, чтобы вода не могла попасть в подвал или затопить первый этаж здания;

также стоит позаботиться о сохранности подсобных построек (например, теплицы или гаража) – максимально укрепить их конструкции и переместить их содержимое в безопасное место. С дополнительными рекомендациями можно ознакомится на сайте Государственной пожарно-спасательной службы.