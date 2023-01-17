На прошлой неделе рижане получили декабрьские счета за коммунальные услуги, и некоторые жители были шокированы суммой, которую им необходимо заплатить. Так, в Болдерае семья получила за квартиру площадью 82 квадратных метра счет в размере 983 евро, сообщает портал Rus.LSM.
Почти 1000 евро. Жители Болдераи получили гигантские счета за коммунальные услуги
Жилье на улице Лиелупес Вероника с мужем купили в кредит. В начале месяца она заплатили за коммунальные услуги 650 евро авансом, чтобы потом было легче.
"Так же, наверное, и в следующем месяце будем - только уже не 600, а 900. Это одна целая зарплата будет уходить только на погашение квартплаты. У нас двое детей - подросток и дошкольник. Сейчас я временно осталась без работы. Муж один работает. Как оплатить - не знаю! Квартира в ипотеке, и если мы один месяц не заплатим, нам коллекторы сразу будут письма писать, банк будет писать письма",
- рассказала Rus.LSM Вероника.
По словам женщины, счета были высокими и раньше, что связано с ценами на электричество, и проблема - у всего квартала. Дело в том, что во многих домах отсутствует централизованное отопление, в связи с чем воду приходится греть бойлером. В свою очередь, из-за особенностей месторасположения на 11 домов приходится всего два счетчика электричества. Жильцы платят за электричество не напрямую, а через Rīgas namu pārvaldnieks.
На высокие счета жалуются и другие жильцы дома по улице Лиелупес, 1/2. Местный житель Александр живет в этом доме уже четвертый год, однако у него уже возникали мысли по поводу продажи приобретенной в ипотеку квартиры, но он говорит, что вряд ли кто-то захочет ее купить.
"Когда получили счета - ехали из магазина, у нас гробовая тишина в машине была! Жена сказала - счет пришел 777 евро. Ехали просто и молчали. Хочешь не хочешь, а будешь платить! Будешь недоедать, ребенка на тренировку не водить. Уже идет такое серьезное воспитание ребенка - у меня ребенок ходит на гимнастику. И теперь он просто не пойдет. А как мне ребенку сказать? Как сказать - ты не будешь выступать на соревнованиях? Мне надо с ребенком говорить, что если такие счета будут продолжаться - то денег не будет", - рассказал Александр, отметив, что изначально счет был больше - еще 186 евро составила поддержка государства.
В RNP признают, что счета очень большие. Однако, по словам представителей домоуправления, единственный вариант - разработать проект и провести в эти здания электричество по-новому, что долго и дорого.
"Это армейские дома, которые в свое время не передали никакой документации об этих сетях - ни распределительной сети, ни Latvenergo, ни управляющему. Если смотреть исторически, то это здания, по которым нет никакой информации о данной проводке. Это дома без такой документации", - заявил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.
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