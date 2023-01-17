Почти 1000 евро. Жители Болдераи получили гигантские счета за коммунальные услуги

На высокие счета жалуются и другие жильцы дома по улице Лиелупес, 1/2. Местный житель Александр живет в этом доме уже четвертый год, однако у него уже возникали мысли по поводу продажи приобретенной в ипотеку квартиры, но он говорит, что вряд ли кто-то захочет ее купить.

"Когда получили счета - ехали из магазина, у нас гробовая тишина в машине была! Жена сказала - счет пришел 777 евро. Ехали просто и молчали. Хочешь не хочешь, а будешь платить! Будешь недоедать, ребенка на тренировку не водить. Уже идет такое серьезное воспитание ребенка - у меня ребенок ходит на гимнастику. И теперь он просто не пойдет. А как мне ребенку сказать? Как сказать - ты не будешь выступать на соревнованиях? Мне надо с ребенком говорить, что если такие счета будут продолжаться - то денег не будет", - рассказал Александр, отметив, что изначально счет был больше - еще 186 евро составила поддержка государства.