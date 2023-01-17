Часть клиентов RNP получили неправильные счета за электричество

Как объяснили в компании, ошибка связана с тем, что поставщик электроэнергии предоставил неверную информацию об электроэнергии для общего пользования, потребленной в декабре.

Как сообщили в RNP, единственным поставщиком электроэнергии, который обеспечивает электроэнергию для общего пользования и оказывает части клиентов отдельные услуги электроснабжения, является TET.

Сумма, указанная в подготовленных RNP счетах-фактурах, выше, чем должна быть.

С учетом того, что информация об ошибочно указанном тарифе была получена уже после отправки счетов клиентам, в следующем месяце будет произведен перерасчет позиции электроэнергии общего пользования.

Собственникам квартир, которые получают электроэнергию индивидуально через управляющего, уже в этом месяце будет подготовлен новый, исправленный счет.

Все остальные клиенты получат перерасчет, уже включенный в счет за следующий месяц, с соответствующим сокращением общей части счета за электроэнергию.

У большинства клиентов сумма ошибки колеблется в пределах 2-3 евро.

Ошибочная сумма намного выше в домах, жители которых получают через управляющего также индивидуальное электроснабжение от компании TET.

Жильцы таких домов уже на этой неделе получат счета с правильным тарифом.

RNP приносит извинения за предоставленные неудобства.