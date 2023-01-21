На прошлой неделе вступил в силу запрет на ввоз в Европейский союз из России ряда потребительских товаров. Запрет распространяется как на юридические, так и на физические лица. Rus.Postimees выяснил, заметно ли отсутствие российских товаров в Ида-Вирумаа и как на вступившее в силу изменение реагируют местные жители.
"Мы покупаем российские товары не от хорошей жизни": жители Эстонии о новых санкциях
Татьяна Рассадкина, педагог-воспитатель (Кохтла-Ярве)
Под удар попадут маленькие магазинчики
Мы это ощущаем на себе уже сейчас. Я не зацикливаюсь на том, какие товары покупаю, но российские выделяю для себя. Мне нравится, когда есть выбор. Не понимаю, зачем надо смешивать политику и экономику. Пусть там политики свои дела решают, а мы причем, простые люди, которые хотят купить что-то знакомое и привычное? Мы пострадаем все, а вот Россия не пострадает. Там столько жителей, что ей есть куда девать свои товары, они их все сами у себя переварят. А мы будем покупать теперь дороже, потому что российские продукты и товары были дешевыми. На этих товарах жили и маленькие магазинчики, куда ходили русские в Нарве и Кохтла-Ярве, а теперь они все попадут под удар. Нечем торговать будет, надо искать что-то где-то. Прогорят – и все. Зачем это все устраивать, почему наше правительство не включает головы?
Кайдо Милдер, строитель (Йыхви)
Все давно нашли альтернативу русским товарам
Не думаю, что сильно отразится этот седьмой пакет антироссийских санкций на нас и на тех русских, которые живут с нами. Все давно нашли альтернативу этим русским товарам, еде и даже таким вещам, как вода. Это когда-то не было каких-то сортов, сейчас мы все производим сами или из Финляндии привозим. Вода, например, есть и от таких болезней, и от других, и для диеты, и минеральная. Я не вижу проблем с едой и товарами, потому что огромные сети стали торговать абсолютно всем, и всё что хочешь можно найти в ближайшем супермаркете.
Оксана Колмыкова, мастер-кондитер (Нарва)
Это болезненно ощущается всеми жителями Нарвы
Даже частичное исчезновение товаров, а особенно продуктов российского производства, очень болезненно ощущается всеми жителями в Нарве. Тут привыкли к свободному выбору и европейских, и украинских, и белорусских, а тем более российских продуктов питания. И это касается не только еды, но и специй, каких-то других добавок. У нас пищевая сода в пять раз дороже, чем российская в России. Также надо сказать о медикаментах. Лекарства - ладно, а вот бинты, шприцы, перчатки, зеленка, а еще есть травы и всякие вещи, которых в Эстонии нет. Мыло специальное, мази - такие мелкие, но удобные и привычные вещи. Понятно, что всему есть замена, но когда и кто это заменит, и сколько для нарвитян это будет стоить? А если учесть, что и с границей непонятно, что нас всех ожидает, то картина будущего из Нарвы представляется очень мрачной. По своей профессии могу сказать, очень многое в технологии выпечки придется пересмотреть, цены поднять, процесс изменить. Хорошо бы все это приблизило мир, тогда любые наши страдания оправдаются.
Ева Сепп, пенсионерка, (Йыхви)
Российские продукты были доступнее по цене
Очень почувствуем нехватку. Я всегда брала российские конфеты, консервы хорошие были. Наши тоже замечательные, но русские были намного доступнее по цене. А самое главное – это нехватка товаров для здоровья, лекарства. И найду ли я замену и сколько будет это стоить, я не знаю. Все дорожает. Ходила сейчас в банк, узнавала, почему моя страховка не покрывает мое лечение, а оказалось, что не страховка уменьшилась, а лечение подорожало. Мы не от хорошей жизни покупаем российское. Я мебель купила, когда еще войны не было, всякие вещи для кухни, для сада. У меня болезнь такая, что мне подходит только один тип шампуня, вот его успела набрать на будущее, а потом не знаю, где мне его искать, он российский. Может быть, буду ездить сама в Кингисепп или Санкт-Петербург, ведь местные магазины не будут торговать российскими товарами. Обанкротятся многие, наверно.
Алексей Иванов, театральный работник (Кохтла-Ярве)
Деловые люди быстро переориентируются
На меня запрет этот никак не повлиял. Чтобы кто-то из моих знакомых, друзей, родственников говорим, что сильно страдает от отсутствия российских товаров или продуктов, такого не упомню, хотя кто-то у нас тут и привык к этим товарам. Другое дело, что мелкий бизнес в Ида-Вирумаа такой запрет может почувствовать, так как деловые связи в приграничной зоне были тесными. Да и то мне кажется, что деловые люди быстро переориентируются. Все-таки рыночная экономика подталкивает искать иные возможности, и люди будут что-то закрывать, что-то открывать. У нас тут не российская экономика, которая формально рыночная, а в реальности жестко управляется государством. В регионах люди живут очень бедно. У меня сестра знакомого в Мурманске работает медсестрой на скорой, получает 250 евро, а это Север, там очень дорогая жизнь. С другой стороны, эти санкции и на русских сильно не влияют, они привыкли жить в бедности и бесправии. А я лично в самой России был последний раз года три назад. Ну а Ивангород, если ездить туда заправляться, то больше по деньгам потеряю.
Георгий Проничев, студент (Нарва)
Значения не имеет, откуда к нам приехала картошка
В глобальном мире никакого значения не имеет, откуда к нам приехала картошка или обувь – из России или из Китая. Мы всегда найдем замену и китайским, и русским шмоткам. Что касается продуктов, то у нас своих полно. Конечно, потеря такого поставщика, как Россия нанесет большой урон экономике, мелким предпринимателям, приграничной торговле. Наверное, надо ожидать повышение цен на европейские товары, которые пойдут на смену российским, но это все не идет ни в какое сравнение с тем, что переживают в Украине. Все наши трудности не сопоставимы даже с одним вечером 14 января в Днепре. Да, то, что русские уходят со своими товарами от нас, – это плохо, нам невыгодно, но такова реальность. Простые люди найдут замену, а вот бизнес сильно проиграет.
Комментарий автора
С 9 января 2023 года вступили в силу ограничения на импорт в Эстонию некоторых групп товаров из России. Данный перечень продуктов питания и промышленных изделий попали под санкции Евросоюза, принятые осенью 2022 года, однако в течение трех месяцев действовал переходный период. За время действия этого периода предполагалось, что представители малого и среднего бизнеса успеют адаптироваться к новой экономической реальности и найдут альтернативные возможности. Также была надежда, что трехмесячный переходный период поможет многим бизнесменам перекредитоваться и не допустить неоправданных убытков. Согласно условиям санкций, ввозить уже купленное с 7 октября 2022 года было можно, но декларировать новоприобретенные товары после этой даты уже было запрещено.
По мнению некоторых жителей Эстонии, проживающих в Ида-Вирумаа, основные неудобства с запретом на российские товары, действующим с прошлого понедельника, связаны с отсутствием привычных продуктов питания. Также люди высказывали опасения, что мелкие магазинчики при отсутствии в своем ассортименте не встречающихся в крупных торговых сетях российских товаров обанкротятся. По мнению главы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна, из России очень часто ввозили икру, дорогой крепкий алкоголь, табачные изделия. Ээрик Хелдна поясняет, что экономические санкции, принятые Евросоюзом осенью 2022 года, направлены на то, чтобы с помощью экономики принудить страну-агрессора к прекращению военных действий.
С 9 января запрещен ввоз из Российской Федерации сигар и сигарет, косметики, моющих средств и других предметов повседневного потребления, технического оборудования, автотранспортных средств, электроприборов, а также:
- раков, икры, заменителей икры
- крепкого алкоголя
- определенных удобрений
- древесины, изделий из древесины, картона
- мебели
- изделий из железа и стали
- изделий из цемента, бетона или искусственного камня
- стекла и стеклянной сосуды
- новых пневматических шин из резины
- золота, золотых монет, золотых украшений, изделий из золота
- бытовой техники
- химикатов
- средств личной гигиены
- обуви
- косметики и средств по уходу за волосами
- одежды
Этот список не является полным. С более подробной информацией о товарах, которые запрещено ввозить из России, можно познакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента Эстонии.
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