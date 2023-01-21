"Мы покупаем российские товары не от хорошей жизни": жители Эстонии о новых санкциях

Значения не имеет, откуда к нам приехала картошка

В глобальном мире никакого значения не имеет, откуда к нам приехала картошка или обувь – из России или из Китая. Мы всегда найдем замену и китайским, и русским шмоткам. Что касается продуктов, то у нас своих полно. Конечно, потеря такого поставщика, как Россия нанесет большой урон экономике, мелким предпринимателям, приграничной торговле. Наверное, надо ожидать повышение цен на европейские товары, которые пойдут на смену российским, но это все не идет ни в какое сравнение с тем, что переживают в Украине. Все наши трудности не сопоставимы даже с одним вечером 14 января в Днепре. Да, то, что русские уходят со своими товарами от нас, – это плохо, нам невыгодно, но такова реальность. Простые люди найдут замену, а вот бизнес сильно проиграет.

Комментарий автора

С 9 января 2023 года вступили в силу ограничения на импорт в Эстонию некоторых групп товаров из России. Данный перечень продуктов питания и промышленных изделий попали под санкции Евросоюза, принятые осенью 2022 года, однако в течение трех месяцев действовал переходный период. За время действия этого периода предполагалось, что представители малого и среднего бизнеса успеют адаптироваться к новой экономической реальности и найдут альтернативные возможности. Также была надежда, что трехмесячный переходный период поможет многим бизнесменам перекредитоваться и не допустить неоправданных убытков. Согласно условиям санкций, ввозить уже купленное с 7 октября 2022 года было можно, но декларировать новоприобретенные товары после этой даты уже было запрещено.

По мнению некоторых жителей Эстонии, проживающих в Ида-Вирумаа, основные неудобства с запретом на российские товары, действующим с прошлого понедельника, связаны с отсутствием привычных продуктов питания. Также люди высказывали опасения, что мелкие магазинчики при отсутствии в своем ассортименте не встречающихся в крупных торговых сетях российских товаров обанкротятся. По мнению главы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна, из России очень часто ввозили икру, дорогой крепкий алкоголь, табачные изделия. Ээрик Хелдна поясняет, что экономические санкции, принятые Евросоюзом осенью 2022 года, направлены на то, чтобы с помощью экономики принудить страну-агрессора к прекращению военных действий.

С 9 января запрещен ввоз из Российской Федерации сигар и сигарет, косметики, моющих средств и других предметов повседневного потребления, технического оборудования, автотранспортных средств, электроприборов, а также:

раков, икры, заменителей икры

крепкого алкоголя

определенных удобрений

древесины, изделий из древесины, картона

мебели

изделий из железа и стали

изделий из цемента, бетона или искусственного камня

стекла и стеклянной сосуды

новых пневматических шин из резины

золота, золотых монет, золотых украшений, изделий из золота

бытовой техники

химикатов

средств личной гигиены

обуви

косметики и средств по уходу за волосами

одежды

Этот список не является полным. С более подробной информацией о товарах, которые запрещено ввозить из России, можно познакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента Эстонии.