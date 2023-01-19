Рижская дума рассмотрит вопрос о повышении зарплат выборным должностным лицам

Зарплата мэра Риги Мартиньша Стакиса в этом году может увеличиться в 1,7 раза по сравнению с нынешней зарплатой.

В настоящее время месячная зарплата председателя Рижской думы составляет 3851 евро. С учетом норм закона об оплате труда должностных лиц и работников государственных учреждений и самоуправлений зарплата мэра Риги составит 6415 евро в месяц.

Согласно нормативным актам, заработная плата мэра Риги может быть еще выше, поскольку она определяется путем применения коэффициента к базовой месячной заработной плате. На 2023 год базовая месячная зарплата установлена в размере 1137,46 евро, а максимальный коэффициент для расчета зарплаты мэра Риги составит шесть.

Дума не намерена применять максимум и установит коэффициент на уровне 5,64.

Заработная плата вице-мэра Риги увеличится в 1,6 раза с 3386 евро до 5346 евро в месяц, председателей комитетов - с 2 698 евро до 3 469 евро, а их заместителей - с 2 010 евро до 2 559 евро в месяц.

Заработную плату депутатов Рижской думы планируется увеличить более чем на 600 евро — с 1270 до 1934 евро в месяц.

Общее влияние повышения зарплат на муниципальный бюджет составит 659 000 евро.