В Саласпилсе открылся Lidl. В него вложили 8,5 миллиона евро

В 7:30 утра новый магазин торжественно открыли председатель Саласпилсской краевой думы Райвис Анспакс, региональный руководитель Lidl Latvija Артур Витиньш и руководитель саласпилсским магазином Lidl Каспар Лапса. Уже с 7.00 утра первых гостей, загодя занявших очередь, встречали ритмы музыки. А после того, как магазин распахнул свои двери, покупателей ждали скидки на товары, которые будут действовать в саласпилсском магазине в течение следующих четырех недель.

Открывая магазин, председатель Саласпилсской краевой думы Райвис Анспакс подчеркнул: “Саласпилсское самоуправление конструктивно и успешно сотрудничало с Lidl во время проектирования и строительства магазина, участвуя в детальном планировании, чтобы найти оптимальное решение как для жителей Саласпилса, так и для ритейлера. Уверен, что и в будущем нас ждет только позитивный опыт. Со своей стороны могу обещать, что краевая Дума продолжит развивать инфраструктуру для улучшения городской среды как для жителей, так и для предпринимателей. Уверен, что открытие магазина Lidl будет способствовать здоровой конкуренции в розничной торговле продуктами питания в регионе и откроет перед жителями Саласпилса больше возможностей выбора”.