Компания розничной торговли Lidl Latvija сегодня утром открыла новый магазин в Саласпилсе, на улице Сколас 4А. В строительство здания и благоустройство окрестностей инвестировано почти 8,5 миллиона евро. Это уже 21 магазин Lidl в Латвии, сообщили RUS TVNET в компании.
В Саласпилсе открылся Lidl. В него вложили 8,5 миллиона евро
В 7:30 утра новый магазин торжественно открыли председатель Саласпилсской краевой думы Райвис Анспакс, региональный руководитель Lidl Latvija Артур Витиньш и руководитель саласпилсским магазином Lidl Каспар Лапса. Уже с 7.00 утра первых гостей, загодя занявших очередь, встречали ритмы музыки. А после того, как магазин распахнул свои двери, покупателей ждали скидки на товары, которые будут действовать в саласпилсском магазине в течение следующих четырех недель.
Открывая магазин, председатель Саласпилсской краевой думы Райвис Анспакс подчеркнул: “Саласпилсское самоуправление конструктивно и успешно сотрудничало с Lidl во время проектирования и строительства магазина, участвуя в детальном планировании, чтобы найти оптимальное решение как для жителей Саласпилса, так и для ритейлера. Уверен, что и в будущем нас ждет только позитивный опыт. Со своей стороны могу обещать, что краевая Дума продолжит развивать инфраструктуру для улучшения городской среды как для жителей, так и для предпринимателей. Уверен, что открытие магазина Lidl будет способствовать здоровой конкуренции в розничной торговле продуктами питания в регионе и откроет перед жителями Саласпилса больше возможностей выбора”.
Интересные факты о новом магазине Lidl в Саласпилсе
Время работы:
- 7.30 - 22.00 Понедельник - Суббота
- 8.00 - 22.00 Воскресенье
Для удобства клиентов:
- 8 быстрых касс
- Депозитные тароматы
- Закупочные тележки разных размеров, в т.ч. для детей, молодых родителей и людей в инвалидных колясках
- Туалет для посетителей и комната для пеленания младенцев
- Станция для дезинфекции рук
Здание магазина:
- 2372 кв.м.
Торговый зал:
- 1439 кв.м.
Энергоэффективность:
- Повышенный уровень теплоэффективности здания
- Система централизованного контроля вентиляции
- Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий
- Для отопления, освещения и вентиляции 100% используется местное "зеленое электричество"
Насаждения:
- Вокруг здания магазина высажены свыше 600 саженцев кустарников и деревьев на сумму около 44 000 евро
Парковка:
- Парковка на 147 мест, включая 7 парковочных мест для людей с особыми потребностями, 2 парковочных места для семей, а также 12 стальных штативов, где можно безопасно оставить велосипед.
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