Шведская компания Eolus и немецкая PNE планируют к 2030 году построить у побережья Курземе парк ветрогенераторов общей мощностью приблизительно 1000 мегаватт (МВт), сообщили компании.
Ветропарк вблизи латвийского побережья построят шведское и немецкое предприятия
Проект планируется реализовать в Балтийском море у западного побережья Латвии, ветропарк сможет производить 4,5 тераватт-часа электроэнергии в год.
Eolus работает над проектом с 2020 года , проводя предварительные исследования, а с 18 января 50% долей капитала созданного Eolus ООО Kurzeme Offshore принадлежат немецкой ветроэнергетической компании PNE. Другой половиной предприятия по-прежнему владеет шведская компания.
Обе компании указали на возможности развития потенциала возобновляемой энергии в странах Балтии.
После получения прав на исследование планируется начать оценку воздействия на окружающую среду, сообщили компании.
Компания Kurzeme Offshore зарегистрирована 15 июня 2022 года с уставным капиталом 2800 евро.
Основанная в 1990 году Eolus работает в странах Северной Европы, Балтии, Польше и США. Компания построила 666 ветротурбин мощностью 1414 МВт.
PNE разрабатывает ветропарки как у берегов, так и на побережье, а также другие энергетические решения.
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