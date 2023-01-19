Ветропарк вблизи латвийского побережья построят шведское и немецкое предприятия

Проект планируется реализовать в Балтийском море у западного побережья Латвии, ветропарк сможет производить 4,5 тераватт-часа электроэнергии в год.

Eolus работает над проектом с 2020 года , проводя предварительные исследования, а с 18 января 50% долей капитала созданного Eolus ООО Kurzeme Offshore принадлежат немецкой ветроэнергетической компании PNE. Другой половиной предприятия по-прежнему владеет шведская компания.

Обе компании указали на возможности развития потенциала возобновляемой энергии в странах Балтии.

После получения прав на исследование планируется начать оценку воздействия на окружающую среду, сообщили компании.

Компания Kurzeme Offshore зарегистрирована 15 июня 2022 года с уставным капиталом 2800 евро.

Основанная в 1990 году Eolus работает в странах Северной Европы, Балтии, Польше и США. Компания построила 666 ветротурбин мощностью 1414 МВт.

PNE разрабатывает ветропарки как у берегов, так и на побережье, а также другие энергетические решения.