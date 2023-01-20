Фото ⟩ В Даугаве наблюдается необычное явление

Том Брицис отмечает, что это явление можно наблюдать почти каждую зиму как в Даугаве под Ригой, так и в других реках Латвии.

"Помню, что в марте 2021-го пришлось отбиваться от комментариев, в которых люди связывали это с ковидом и прочими чудесами. Правда гораздо проще", - пишет эксперт.

Метеоролог отметил, что должны совпасть некоторые факторы - сильный снегопад, медленный ветер и близкая к нулю температура воды, чтобы снег не таял так быстро.

"Вначале образуется слой снежной слякоти, который медленным течением превращается как бы в складки. Специального названия у этого явления нет, хотя визуально оно настолько впечатляющее, что напрашивается", - пишет метеоролог.