Необычный бизнес: супруги организуют для собак автобусные экскурсионные туры

На Аляске, на северо-западе Северной Америки, супружеская пара, любящая собак, организовала причудливый бизнес. Ли Томпсон и Мо Томпсон вывозят собак на экскурсии: забирают их из домов, а затем отправляются с ними в автобусное путешествие, сообщает BBC.

Как и в обычном автобусе, водитель приветствует всех пассажиров с помощью микрофона. Каждая собака знает, на каком месте она находится, и занимает свое место. "Как только все пассажиры поднимаются на борт, мы начинаем путешествие к месту назначения, которое мы выбрали на этот день", - говорит Ли Томпсон. На следующем снимке собаки уже резвятся в лесу, наслаждаясь жизнью в полной мере.

По окончании похода все собаки возвращаются в автобус и отправляются домой.

"Для нас это работа на полную ставку, семейный бизнес, который приносит достаточно денег, чтобы оплачивать счета и покрывать расходы на питание", - говорит Ли Томпсон, которая вместе с мужем уже два года выводит собак на прогулку. В их семье также появился малыш, который также очень хочет познакомиться с собаками.

Собаки удивительно хорошо слушаются Мо Томпсона. После экскурсий Мо оставляет владельцам собак обратную связь о поездке, а также рассказывает об их приключениях в социальных сетях. У нее уже 357 000 подписчиков в Instagram и 1,5 миллиона подписчиков в TikTok. Этот бизнес также привлек внимание международной общественности.