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Видео ⟩ "За 15 секунд мне заплатили 1,5 тысячи": тиктокер Алекс Спиридонов

Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ
Раиса Смирнова Лиана Епифанова Laura Sebre-Baltiņa Juris Lisovs Viktors Devjatovs
"За 15 секунд мне заплатили 1,5 тысячи": тиктокер Алекс Спиридонов
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"TikTok - это жизнь. TikTok - это работа", - сказал 19-летний тиктокер Алекс Спиридонов в интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ". Он никогда не хотел работать на "какого-то дядю", а потому решил развивать что-то свое. Сейчас у парня 805 тысяч подписчиков, и он каждый месяц получает новые рекламные предложения. 

Алекс Спиридонов
Алекс Спиридонов Фото: Juris Lisovs/TVNET
@alex_tumanov777 ♬ оригинальный звук - 🥵TUMANOV🥵

 Снимать в TikTok Алекс Спиридонов начал три года назад, но популярность пришла к нему лишь полтора года назад, когда он стал подходить к девушкам со своим "заветным кулачком" и веселить их. В Сети его знают как Алекса Туманова (@alex_tumanov777) и часто узнают, просят сфотографироваться, благодарят за юмор на видео.

"TikTok - это работа. TikTok - это жизнь. Сейчас для меня уже точно, потому что без него как-то не жить", - говорит он.

Об этом приложении Алекс узнал, когда оно еще называлось Musical.ly, тогда он учился в пятом классе. С его слов, в те годы было "позорно" снимать ролики. В классе над ним смеялись, предполагалось, что этим могут заниматься только девочки. Но Алекса это не смущало: "Я всегда любил камеру... Я умею общаться с людьми, умею развеселить. Я всегда думал, что если я попаду в TikTok, то могу показать людям что-то интересное". 

В профиле у Алекса в основном юмористический контент.

Самое первое видео было с песней Майкла Джексона, где он просто танцевал. Но наиболее популярным стал ролик, в котором парень протягивал девушке кулак, а там оказывался презерватив. Девушка положительно реагирует, а потом берет Алекса за руку, и они уходят вместе. Это видео собрало 38 миллионов просмотров. Подписчики в комментариях стали строить свои теории о том, что происходит с героями дальше. Этот ролик до сих пор вирусится и приносит Алексу подписчиков.

Алекс Спиридонов
Алекс Спиридонов Фото: Juris Lisovs/TVNET

После школы Алекс решил выучиться на турагента, за два года он получил несколько сертификатов по специальности, но на третий год не остался и бросил учебу. В итоге парень полностью посвятил себя созданию роликов в TikTok, но параллельно он все-таки пошел на работу, "чтобы создать какую-то подушку безопасности". Сейчас Алекс работает в казино.

В начале его TikTok-карьеры были первые хорошие рекламные предложения: 

"Не буду говорить про всех рекламодателей и так далее. Но одно из самых дорогих - это за 15 секунд мне заплатили 1,5 тысячи. Правда, потом через неделю попросили удалить это видео... но деньги заплатили".

По словам Алекса, ему каждый месяц пишут о каких-то рекламных предложениях. Но он не хватается за все подряд, отказывается, если ему не нравятся условия.

"У меня есть свой прайс. Всему есть своя цена", - объясняет тиктокер, поясняя, что у него эта цифра начинается с 200 евро.

@alex_tumanov777

😂

♬ Show Me Your Back - FindMyName

Своим конкурентом в Латвии он считает только тиктокера Андрейку Епта. Алекс отмечает, что Андрей живет TikTok и отдает себя этой платформе каждый день: "Мы вместе тоже снимали, работали. Классный парень и движется куда надо". По его мнению, у других тиктокеров в Латвии мало фантазии. "Люди останавливаются на одном. Много копируют", - подчеркивает он.

Аудитория Алекса - это люди за пределами Латвии. Он отмечает, что в Латвии не тот рынок.

С его слов, популярность в нашей стране не принесет тебе хороших контрактов. Поэтому его больше интересует работа на такие страны, как США, Индия, Франция и так далее. Еще сейчас он очень занят тем, чтобы получить "синюю галочку" для своего аккаунта.

Начинающим Алекс советует: "Не стесняться, пробовать себя в любых жанрах, пробовать все и вся. То, что у вас залетит первое, то и снимайте. То есть если вы сняли юморной ролик, значит, это ваше и ваш аккаунт именно под это построен".

Галерея: Алекс Спиридонов 

О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"

Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA приглашает латвийских тиктокеров на интервью в рубрику "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".

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