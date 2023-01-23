Видео ⟩ "За 15 секунд мне заплатили 1,5 тысячи": тиктокер Алекс Спиридонов

Самое первое видео было с песней Майкла Джексона, где он просто танцевал. Но наиболее популярным стал ролик, в котором парень протягивал девушке кулак, а там оказывался презерватив. Девушка положительно реагирует, а потом берет Алекса за руку, и они уходят вместе. Это видео собрало 38 миллионов просмотров. Подписчики в комментариях стали строить свои теории о том, что происходит с героями дальше. Этот ролик до сих пор вирусится и приносит Алексу подписчиков.

Алекс Спиридонов Фото: Juris Lisovs/TVNET

После школы Алекс решил выучиться на турагента, за два года он получил несколько сертификатов по специальности, но на третий год не остался и бросил учебу. В итоге парень полностью посвятил себя созданию роликов в TikTok, но параллельно он все-таки пошел на работу, "чтобы создать какую-то подушку безопасности". Сейчас Алекс работает в казино.

В начале его TikTok-карьеры были первые хорошие рекламные предложения:

"Не буду говорить про всех рекламодателей и так далее. Но одно из самых дорогих - это за 15 секунд мне заплатили 1,5 тысячи. Правда, потом через неделю попросили удалить это видео... но деньги заплатили".

По словам Алекса, ему каждый месяц пишут о каких-то рекламных предложениях. Но он не хватается за все подряд, отказывается, если ему не нравятся условия.