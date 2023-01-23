"TikTok - это жизнь. TikTok - это работа", - сказал 19-летний тиктокер Алекс Спиридонов в интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ". Он никогда не хотел работать на "какого-то дядю", а потому решил развивать что-то свое. Сейчас у парня 805 тысяч подписчиков, и он каждый месяц получает новые рекламные предложения.
Видео ⟩ "За 15 секунд мне заплатили 1,5 тысячи": тиктокер Алекс Спиридонов
Снимать в TikTok Алекс Спиридонов начал три года назад, но популярность пришла к нему лишь полтора года назад, когда он стал подходить к девушкам со своим "заветным кулачком" и веселить их. В Сети его знают как Алекса Туманова (@alex_tumanov777) и часто узнают, просят сфотографироваться, благодарят за юмор на видео.
"TikTok - это работа. TikTok - это жизнь. Сейчас для меня уже точно, потому что без него как-то не жить", - говорит он.
Об этом приложении Алекс узнал, когда оно еще называлось Musical.ly, тогда он учился в пятом классе. С его слов, в те годы было "позорно" снимать ролики. В классе над ним смеялись, предполагалось, что этим могут заниматься только девочки. Но Алекса это не смущало: "Я всегда любил камеру... Я умею общаться с людьми, умею развеселить. Я всегда думал, что если я попаду в TikTok, то могу показать людям что-то интересное".
В профиле у Алекса в основном юмористический контент.
Самое первое видео было с песней Майкла Джексона, где он просто танцевал. Но наиболее популярным стал ролик, в котором парень протягивал девушке кулак, а там оказывался презерватив. Девушка положительно реагирует, а потом берет Алекса за руку, и они уходят вместе. Это видео собрало 38 миллионов просмотров. Подписчики в комментариях стали строить свои теории о том, что происходит с героями дальше. Этот ролик до сих пор вирусится и приносит Алексу подписчиков.
После школы Алекс решил выучиться на турагента, за два года он получил несколько сертификатов по специальности, но на третий год не остался и бросил учебу. В итоге парень полностью посвятил себя созданию роликов в TikTok, но параллельно он все-таки пошел на работу, "чтобы создать какую-то подушку безопасности". Сейчас Алекс работает в казино.
В начале его TikTok-карьеры были первые хорошие рекламные предложения:
"Не буду говорить про всех рекламодателей и так далее. Но одно из самых дорогих - это за 15 секунд мне заплатили 1,5 тысячи. Правда, потом через неделю попросили удалить это видео... но деньги заплатили".
По словам Алекса, ему каждый месяц пишут о каких-то рекламных предложениях. Но он не хватается за все подряд, отказывается, если ему не нравятся условия.
"У меня есть свой прайс. Всему есть своя цена", - объясняет тиктокер, поясняя, что у него эта цифра начинается с 200 евро.
Своим конкурентом в Латвии он считает только тиктокера Андрейку Епта. Алекс отмечает, что Андрей живет TikTok и отдает себя этой платформе каждый день: "Мы вместе тоже снимали, работали. Классный парень и движется куда надо". По его мнению, у других тиктокеров в Латвии мало фантазии. "Люди останавливаются на одном. Много копируют", - подчеркивает он.
Аудитория Алекса - это люди за пределами Латвии. Он отмечает, что в Латвии не тот рынок.
С его слов, популярность в нашей стране не принесет тебе хороших контрактов. Поэтому его больше интересует работа на такие страны, как США, Индия, Франция и так далее. Еще сейчас он очень занят тем, чтобы получить "синюю галочку" для своего аккаунта.
Начинающим Алекс советует: "Не стесняться, пробовать себя в любых жанрах, пробовать все и вся. То, что у вас залетит первое, то и снимайте. То есть если вы сняли юморной ролик, значит, это ваше и ваш аккаунт именно под это построен".
Галерея: Алекс Спиридонов
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA приглашает латвийских тиктокеров на интервью в рубрику "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
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