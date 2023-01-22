В прошлое воскресенье, в разгар кризисной ситуации в Екабпилсе, вызванной наводнением, премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал заседание Совета по кризисному управлению. В первую очередь продиктовано это было политическим инстинктом самосохранения действующего главы Кабмина - такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказала экс-министр внутренних дел Мария Голубева ("Для развития/За!").
Мария Голубева об инстинкте самосохранения Кришьяниса Кариньша
"Как мы знаем, господин Кариньш очень-очень хорошо умеет выживать через политические кризисы и довольно успешно, так сказать, рапортовать себе об успехах в их преодолении.
Для этого как минимум нужно всегда проявлять максимальную активность на камеры в момент кризиса и при этом вовлекать всех в принятие решений, чтобы эта ответственность была, так сказать, разделена между всеми членами Кабинета министров и между всеми партиями, которые участвуют в коалиции.
Это метод действий господина Кариньша, конечно, многократно опробованный, например, во время ковида, и мы видим, что он продолжает работать в таком стиле. Надо сказать, что с точки зрения политического выживания это ему очень помогает", - развила мысль Голубева.
Высказалась политик и о новообразованном Министерстве климата и энергетики, которое при екабпилсском кризисе никак себя не проявило, по крайней мере публично.
В наводненный город отправились нынешний министр внутренних дел Марис Кучинскис и министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс. Новоиспеченный министр климата и энергетики Раймонд Чударс в роковые выходные перед СМИ не выступал.
Если говорить о новом министерстве, то, по мнению Марии Голубевой, здесь речь идет о политике, которая влияет на климат, и в меньшей степени о политике, которая, так сказать, смягчает проблемы, связанные с ним. В то же время политик указала, что более детальные задачи нового министерства стоит спрашивать с коалиции, в которую после октябрьских выборов в Сейм представляемая ею "Для развития/За!" не входит.
Политик отметила, что касательно наводнения в Екабпилсе - визит любого из министров был, скорее, визитом вежливости, чтобы продемонстрировать свою озабоченность ситуацией.
"Но ценность, которую привносит визит министра, в данном случае относительная, потому что службы вместе с самоуправлением и так справлялись. Министр съездил, убедился, смог об этом рассказать перед камерой. Наверно, это тоже нужно. Но я просто к тому, что в данном случае, может быть, господин Чударс сам действительно не был очень нужен. Это был бы просто еще один министр, который приехал сказать, что все в порядке".
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