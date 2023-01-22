Мария Голубева об инстинкте самосохранения Кришьяниса Кариньша

Если говорить о новом министерстве, то, по мнению Марии Голубевой, здесь речь идет о политике, которая влияет на климат, и в меньшей степени о политике, которая, так сказать, смягчает проблемы, связанные с ним. В то же время политик указала, что более детальные задачи нового министерства стоит спрашивать с коалиции, в которую после октябрьских выборов в Сейм представляемая ею "Для развития/За!" не входит.

Политик отметила, что касательно наводнения в Екабпилсе - визит любого из министров был, скорее, визитом вежливости, чтобы продемонстрировать свою озабоченность ситуацией.

"Но ценность, которую привносит визит министра, в данном случае относительная, потому что службы вместе с самоуправлением и так справлялись. Министр съездил, убедился, смог об этом рассказать перед камерой. Наверно, это тоже нужно. Но я просто к тому, что в данном случае, может быть, господин Чударс сам действительно не был очень нужен. Это был бы просто еще один министр, который приехал сказать, что все в порядке".

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