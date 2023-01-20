Вечером в пятницу недалеко от Даугавпилса перевернулся грузовик, перевозивший мешки с торфом, сообщает агентство LETA.
Под Даугавпилсом перевернулся грузовик, перевозивший мешки с торфом
Под Даугавпилсом перевернулся грузовик, перевозивший мешки с торфом
ДТП произошло на пересечении Даугавпилсского шоссе а Даугавпилсской окружной дороги. Попавший в аварию грузовик ехал в направлении Риги.
На месте происшествия работает полиция, движение немного осложнено.
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