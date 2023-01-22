Решение о новых тарифах на электроэнергию будет приниматься за закрытыми дверями

Принятие решения по поводу тарифов забуксовало в результате долгого процесса создания правительства. Премьер издал резолюцию, что возможность пересмотра тарифов нужно оценить до заседания правительства 10 декабря. На нем рассматривали засекреченное сообщение Минэкономики со статусом ограниченного доступа. И дали задание новому Министерству климата и энергетики подготовить его до 10 января, но в должный срок этого так и не произошло.

Закон устанавливает, что регулятор может исследовать тарифы до принятия решения вплоть до 90 дней. В данный момент для предложения Augstsprieguma tīkls срок уже вышел, но заявка не отозвана и по-прежнему оценивается.

Augstsprieguma tīkls - это предприятие, отвечающее за поставку электроэнергии по электросетям большой мощности. Политический контроль в компании осуществляет Минфин.

В свою очередь Sadales tīkls входит в концерн Latvenergo и за него отвечает Министерство экономики.

Сценарий, что связанные с министерствами политики совета о планах энергокомпаний не были проинформированы, маловероятен. Скорее всего, перед выборами столь плохую новость обществу рассказывать никто не захотел. Заседания правительства по этому вопросу были закрытыми. За закрытыми дверями по теме, которая касается каждого жителя Латвии, руководители обеих компаний на этой неделе отчитывались перед депутатами народно-хозяйственной комиссии Сейма. Как выяснила Nekā personīga, рекомендация не делать это публично шла от Министерства энергетики, якобы нужно защищать чувствительную коммерческую информацию.