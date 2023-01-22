Если в марте и в июле вступят в силу тарифы на электроэнергию и ее передачу, поданные Augstsprieguma tīkls и потом Sadales tīkls, это может сделать Латвию неконкурентоспособной. И основательно ударит по различным зеленым энергетическим идеям, на которые государство до сих пор призывало обратить внимание жителей. Обществу о принятых на закрытых заседаниях Сейма и правительства решениях не рассказывают, прикрываясь коммерческой тайной. Как сообщает передача Nekā personīga, рост тарифов будет, но его удастся снизить, введя особую государственную поддержку.
Решение о новых тарифах на электроэнергию будет приниматься за закрытыми дверями
До 1 октября 2022 года, когда большая часть Латвии, а также высших должностных лиц отправились к избирательным урнам, находящиеся у власти политики, среди новостей в TikTok об улитках и поездках, не рассказали публично, что через две недели после выборов Латвию ожидает шок. Хотя и до выборов было известно, что в странах Балтии достигнута исторически самая высокая цена электроэнергии.
14 октября Augstsprieguma tīkls продало в Комиссию по регулированию общественных услуг новые тарифы. План был - уже с марта драматически поднять плату за услуги передачи электроэнергии по высоковольтным линиям - более чем в 4 раза.
После публичных высказываний можно было понять, что сюрпризом это стало и для руководства Sadales tīkls. Они передали свой рост тарифа регулятору через пару недель, предложив с июля этого года рост в размере 75%. Вскоре после этого Latvenergo опубликовало финансовые результаты за 2022 год. Рост прибыли за год - в четыре раза.
Рост цен повлияет на всех потребителей электричества. В том числе и на тех, кто ездит на электромобилях или установили солнечные панели, чтобы получить энергонезависимость и снизить расходы на электричество.
Принятие решения по поводу тарифов забуксовало в результате долгого процесса создания правительства. Премьер издал резолюцию, что возможность пересмотра тарифов нужно оценить до заседания правительства 10 декабря. На нем рассматривали засекреченное сообщение Минэкономики со статусом ограниченного доступа. И дали задание новому Министерству климата и энергетики подготовить его до 10 января, но в должный срок этого так и не произошло.
Закон устанавливает, что регулятор может исследовать тарифы до принятия решения вплоть до 90 дней. В данный момент для предложения Augstsprieguma tīkls срок уже вышел, но заявка не отозвана и по-прежнему оценивается.
Augstsprieguma tīkls - это предприятие, отвечающее за поставку электроэнергии по электросетям большой мощности. Политический контроль в компании осуществляет Минфин.
В свою очередь Sadales tīkls входит в концерн Latvenergo и за него отвечает Министерство экономики.
Сценарий, что связанные с министерствами политики совета о планах энергокомпаний не были проинформированы, маловероятен. Скорее всего, перед выборами столь плохую новость обществу рассказывать никто не захотел. Заседания правительства по этому вопросу были закрытыми. За закрытыми дверями по теме, которая касается каждого жителя Латвии, руководители обеих компаний на этой неделе отчитывались перед депутатами народно-хозяйственной комиссии Сейма. Как выяснила Nekā personīga, рекомендация не делать это публично шла от Министерства энергетики, якобы нужно защищать чувствительную коммерческую информацию.
Частные торговцы электроэнергией неспособность месяцами принять ясное и точное решение называют нерешительностью, которая сильно вредит бизнесу, например, девелоперам солнечных и ветряных парков. Чем дольше неясность, тем больше буксуют столь важные для энергонезависимости Латвии проекты именно потому, что инвесторы ждут.
Министерство энергетики и климата обещает, что предложения по снижению драматического скачка тарифов правительство будет рассматривать на следующей неделе. Их введут с июля до конца года. С надеждой, что в будущем году ситуация на энергетическом рынке будет более положительной. Единственное, к чему многократно призывали и частные торговцы электроэнергией - позволить государственным компаниям покупать электричество не только по непрогнозируемым биржевым ценам, но и заключать долгосрочные договора.
Кроме того, Министерство энергетики и климата предложит правительству пересмотреть включенную в тариф стоимость электроэнергии, которая по сравнению с октябрем значительно упала. Установить, что как и для частных потребителей электричества, для этих двух предприятий будет введен механизм поддержки, устанавливающий потолки цен - 160 евро за мегаватт-час. Если цена на рынке будет выше, то разницу компенсирует государство. Это позволит обоим предприятиям списать неполученную прибыль, которая до этого была включена в тарифный план. Например, незапланированное падение потребление, возникшее во время пандемии коронавируса.
Предложение Министерства энергетики и климата:
1. Долгосрочные договора
2. Пересмотреть цену на электричество в тарифе
3. Потолки цен - 160 евро за MWh
4. Списать неполученную прибыль AST и ST
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