Жильцы многоквартирного дома в Вецмилгрависе длительное время платят за чужую квартиру. Уже 14 лет в квартире никто не живет. Ее владелица умерла, оставив жилье в наследство мужчине. Однако он не успел перенять недвижимость и скончался. Жительница дома Байба считает, что за квартиру платят жильцы дома, сообщает передача Bez Tabu.
"Ошибка в системе". Соседи уже 14 лет платят за пустую квартиру
С 2020 года Байба просила о помощи домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), однако так ее и не получила.
"Долги продолжают накапливаться. Снова придет следующий момент, когда все долги разделят на нас. Соответственно, мы должны платить за бездействие Rīgas namu pārvaldnieks", - считает Байба.
Представитель RNP Уна Греневица поясняет, что соседи за пустую квартиру точно не платят, а решать вопросы наследства в обязанности домоуправа не входит.
Если за недвижимостью никто не обращался в течение года, самоуправление должно констатировать факт и взять недвижимость под свое крыло. Возможно, это ошибка в системе, так как квартира по-прежнему стоит пустой, указывает юрист Арманд Логинс.
"С 2006 года в силе было несколько правил Кабинета министров, порядок которых концептуально не изменился, в частности, государство предлагает самоуправлению перенять конкретную жилую площадь.
В данном случае самоуправление такого предложения не получило, и Кабинет министров не принял решение о передаче квартиры самоуправлению.
Поэтому самоуправление не могло никак поступать с этой квартирой и предлагать ее в аренду. Чтобы самоуправление могло кквартиру перенять, сначала государство должно признать ее собственностью, не имеющей наследников", - поясняет представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.
Домоуправ пообещал с ситуацией разобраться, однако процесс продлится минимум год.
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