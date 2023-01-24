"Ошибка в системе". Соседи уже 14 лет платят за пустую квартиру

С 2020 года Байба просила о помощи домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), однако так ее и не получила.

"Долги продолжают накапливаться. Снова придет следующий момент, когда все долги разделят на нас. Соответственно, мы должны платить за бездействие Rīgas namu pārvaldnieks", - считает Байба.

Представитель RNP Уна Греневица поясняет, что соседи за пустую квартиру точно не платят, а решать вопросы наследства в обязанности домоуправа не входит.

Если за недвижимостью никто не обращался в течение года, самоуправление должно констатировать факт и взять недвижимость под свое крыло. Возможно, это ошибка в системе, так как квартира по-прежнему стоит пустой, указывает юрист Арманд Логинс.

"С 2006 года в силе было несколько правил Кабинета министров, порядок которых концептуально не изменился, в частности, государство предлагает самоуправлению перенять конкретную жилую площадь.

В данном случае самоуправление такого предложения не получило, и Кабинет министров не принял решение о передаче квартиры самоуправлению.

Поэтому самоуправление не могло никак поступать с этой квартирой и предлагать ее в аренду. Чтобы самоуправление могло кквартиру перенять, сначала государство должно признать ее собственностью, не имеющей наследников", - поясняет представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Домоуправ пообещал с ситуацией разобраться, однако процесс продлится минимум год.

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