"Оскар - 2023": "Навальный", "Всё везде и сразу", "Аватар: Путь воды" и другие номинанты

12 марта в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Больше всего номинаций получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу" - 11. По девять номинаций получили "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина". На лучший фильм номинированы в том числе "Аватар: Путь воды", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик".