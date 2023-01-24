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"Оскар - 2023": "Навальный", "Всё везде и сразу", "Аватар: Путь воды" и другие номинанты

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"Оскар - 2023": "Навальный", "Всё везде и сразу", "Аватар: Путь воды" и другие номинанты
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"Оскар"
"Оскар" Фото: VALERIE MACON / AFP/ Scanpix

12 марта в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Больше всего номинаций получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу" - 11. По девять номинаций получили "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина". На лучший фильм номинированы в том числе "Аватар: Путь воды", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик". 

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии "Оскар-2023".

Лучший фильм

"Аватар: Путь воды"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"На Западном фронте без перемен"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

"Треугольник печали"
"Треугольник печали" Фото: Кадр из видео

Лучший режиссер

Мартин Макдона ("Банши Инишерина")

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Тодд Филд ("Тар")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

"Банши Инишерина"
"Банши Инишерина" Фото: Кадр из видео

Лучшая мужская роль

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Билл Найи ("Жить")

Пол Мескал ("Солнце мое")

Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер Фото: https://www.instagram.com/criticschoice/

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мишель Йео ("Всё везде и сразу")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина")

Брендан Глисон ("Банши Инишерина")

Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")

Джадд Хирш ("Фабельманы")

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Хонг Чау ("Кит")

Керри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу")

Стефани Сюй ("Всё везде и сразу")

Лучший оригинальный сценарий

"Банши Инишерина"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Треугольник печали"

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без перемен"

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Жить"

"Топ Ган: Мэверик"

"Женские сплетни"

Лучшие визуальные эффекты

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший звук

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Прощание по-ирландски"

"Ивалу"

"Ученица"

"Ночная поездка"

"Красный чемодан"

Лучший дизайн

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Вавилон"

"Элвис"

"Фабельманы"

Лучший дизайн костюмов

"Вавилон"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Всё везде и сразу"

"Мистер Харрис едет в Париж"

Лучшая оригинальная песня

Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция")

Lift Me Up ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")

This is a Life ("Всё везде и сразу")

Applause ("Теперь вместе")

Лучший саундтрек

"На Западном фронте без перемен"

"Вавилон"

"Банши Инишерина"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

Лучший грим и прически

"На Западном фронте без перемен"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Кит"

Лучший фильм на иностранном языке

"На Западном фронте без перемен"

"Аргентина, 1985"

"Близко"

"Иа"

"Тихоня"

Лучший монтаж

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Всё везде и сразу"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший документальный фильм

"Всё, что дышит"

"Вулкан любви"

"Вся красота и кровопролитие"

"Дом из щепок"

"Навальный"

Алексей Навальный
Алексей Навальный Фото: Пресс-фото

Лучший документальный короткометражный фильм

"Эффект Марты Митчелл"

"Как измеряется год?"

"Заклинатели слонов"

"Выход"

"Незнакомец у ворот"

Лучшая операторская работа

"Тар"

"Элвис"

"Империя света"

"На западном фронте без перемен"

"Бардо"

"Элвис"
"Элвис" Фото: Кадр из видео

Лучший мультфильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Марсель, ракушка в ботинках"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Я краснею"

"Морской монстр"

Лучший короткометражный мультфильм

"Мальчик, Крот, Лис и Конь"

"Летающий моряк"

"Продавцы льда"

"Мой год членов"

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

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