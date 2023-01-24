12 марта в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Больше всего номинаций получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу" - 11. По девять номинаций получили "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина". На лучший фильм номинированы в том числе "Аватар: Путь воды", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик".
"Оскар - 2023": "Навальный", "Всё везде и сразу", "Аватар: Путь воды" и другие номинанты
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии "Оскар-2023".
Лучший фильм
"Аватар: Путь воды"
"Банши Инишерина"
"Элвис"
"На Западном фронте без перемен"
"Всё везде и сразу"
"Фабельманы"
"Тар"
"Топ Ган: Мэверик"
"Треугольник печали"
"Говорят женщины"
Лучший режиссер
Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")
Стивен Спилберг ("Фабельманы")
Тодд Филд ("Тар")
Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
Лучшая мужская роль
Остин Батлер ("Элвис")
Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
Брендан Фрейзер ("Кит")
Билл Найи ("Жить")
Пол Мескал ("Солнце мое")
Лучшая женская роль
Кейт Бланшетт ("Тар")
Мишель Йео ("Всё везде и сразу")
Ана де Армас ("Блондинка")
Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Лучшая мужская роль второго плана
Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу")
Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")
Джадд Хирш ("Фабельманы")
Лучшая женская роль второго плана
Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
Хонг Чау ("Кит")
Керри Кондон ("Банши Инишерина")
Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу")
Стефани Сюй ("Всё везде и сразу")
Лучший оригинальный сценарий
"Банши Инишерина"
"Всё везде и сразу"
"Фабельманы"
"Тар"
"Треугольник печали"
Лучший адаптированный сценарий
"На Западном фронте без перемен"
"Достать ножи: Стеклянная луковица"
"Жить"
"Топ Ган: Мэверик"
"Женские сплетни"
Лучшие визуальные эффекты
"На Западном фронте без перемен"
"Аватар: Путь воды"
"Бэтмен"
"Черная пантера: Ваканда навсегда"
"Топ Ган: Мэверик"
Лучший звук
"На Западном фронте без перемен"
"Аватар: Путь воды"
"Бэтмен"
"Элвис"
"Топ Ган: Мэверик"
Лучший игровой короткометражный фильм
"Прощание по-ирландски"
"Ивалу"
"Ученица"
"Ночная поездка"
"Красный чемодан"
Лучший дизайн
"На Западном фронте без перемен"
"Аватар: Путь воды"
"Вавилон"
"Элвис"
"Фабельманы"
Лучший дизайн костюмов
"Вавилон"
"Черная пантера: Ваканда навсегда"
"Элвис"
"Всё везде и сразу"
"Мистер Харрис едет в Париж"
Лучшая оригинальная песня
Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция")
Lift Me Up ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")
This is a Life ("Всё везде и сразу")
Applause ("Теперь вместе")
Лучший саундтрек
"На Западном фронте без перемен"
"Вавилон"
"Банши Инишерина"
"Всё везде и сразу"
"Фабельманы"
Лучший грим и прически
"На Западном фронте без перемен"
"Бэтмен"
"Черная пантера: Ваканда навсегда"
"Элвис"
"Кит"
Лучший фильм на иностранном языке
"На Западном фронте без перемен"
"Аргентина, 1985"
"Близко"
"Иа"
"Тихоня"
Лучший монтаж
"Банши Инишерина"
"Элвис"
"Всё везде и сразу"
"Тар"
"Топ Ган: Мэверик"
Лучший документальный фильм
"Всё, что дышит"
"Вулкан любви"
"Вся красота и кровопролитие"
"Дом из щепок"
"Навальный"
Лучший документальный короткометражный фильм
"Эффект Марты Митчелл"
"Как измеряется год?"
"Заклинатели слонов"
"Выход"
"Незнакомец у ворот"
Лучшая операторская работа
"Тар"
"Элвис"
"Империя света"
"На западном фронте без перемен"
"Бардо"
Лучший мультфильм
"Пиноккио Гильермо дель Торо"
"Марсель, ракушка в ботинках"
"Кот в сапогах: Последнее желание"
"Я краснею"
"Морской монстр"
Лучший короткометражный мультфильм
"Мальчик, Крот, Лис и Конь"
"Летающий моряк"
"Продавцы льда"
"Мой год членов"
"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".
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