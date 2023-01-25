Туризм после пандемии: во многих странах ЕС дела обстоят лучше, чем в Латвии

В прошлом году общее количество ночей, проведенных в гостиницах и других объектах размещения постояльцев в ЕС, было почти на уровне, существовавшем до пандемии, или 2,72 миллиарда ночей, что всего на 5,6% меньше, чем в 2019 году. В то время как в Эстонии количество ночей, проведенных в гостиницах, сократилось на целых 15% по сравнению с тем, что было три года назад.

По данным Евростата, в прошлом году туризм в Европейском союзе почти восстановился до допандемического уровня. По сравнению с количеством ночей, проведенных в гостиницах в 2020 и 2021 годах, общее количество ночей в 2022 году значительно увеличилось - на 91,1% и 48,3% соответственно. По сравнению с первой половиной 2019 года количество проведенных в объектах размещения ночей за тот же период 2022 года сократилось на 11%, но уровень пребывания в гостиницах в 2019 году был виден во второй половине.

Данные за 2022 год показывают, что в прошлом году иностранные туристы провели в государствах-членах ЕС 1,19 миллиарда ночей, что на 12,9% меньше, чем в 2019 году, когда было проведено 1,36 миллиарда ночей. Однако по сравнению с количеством ночевок иностранных туристов в 2020 и 2021 годах это был значительный рост - 188,8% и 102,6% соответственно.