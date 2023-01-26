Видео ⟩ В таможне не хватает 17% работников; начальная брутто-зарплата - 760 евро

В настоящее время в таможенном управлении имеется около 120 вакансий.

"Мы очень надеемся, что труд таможенников наконец будет оценен по достоинству и мы дождемся повышения зарплат", - сказал Зукулс, добавив, что в настоящее время при приеме на работу новых сотрудников зарплата на таможне составляет 760-820 евро до уплаты налогов.

В прошлом году таможня выполняла три основные задачи - пресекала поступление в страну контрафактной продукции, боролась с контрабандой акцизных товаров и обеспечивала контроль санкционных товаров.

Директор таможенного управления сообщил, что в 2022 году изъято 27 000 контрафактных товаров, в том числе 20 000 контрафактных игрушек.

Также в прошлом году таможня обнаружила около 17 млн контрабандных сигарет, а в ходе мониторинга соблюдения санкций, введенных Европейским союзом против России и Белоруссии, выявила около 3000 нарушений, пресекая ввоз или экспорт определенных товаров, в том числе в основном выявлялись попытки ввоза санкционных товаров в ЕС.

Видео: сюжет программы "Утренняя панорама"