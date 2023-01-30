Эрдоган: Турция может согласиться на вступление Финляндии в НАТО без Швеции

"Если будет необходимость, мы можем дать совсем другой ответ в отношении Финляндии.

И когда мы дадим другой ответ по поводу Финляндии, Швеция будет шокирована. Но только если Финляндия не совершит ту же ошибку", - заявил Эрдоган во время встречи с избирателями.

Он также повторил требование к Швеции выдать Турции лиц, выдачу которых потребовала Анкара.

"Если вы действительно хотите вступить в НАТО, вы отдадите этих террористов нам", - сказал президент Турции.

Турция на неопределенное время отложила следующий круг переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Переговоры были запланированы на февраль, сообщили ранее турецкие СМИ.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае, однако Турция выдвинула несколько условий, которые оба государства должны выполнить до получения поддержки Анкары.

Турция потребовала, чтобы Швеция выдала десятки людей, главным образом курдов, которых Анкара считает террористами и соучастниками государственного переворота 2016 года.

Однако ситуацию осложнила прошедшая в Стокгольме во второй половине января акция протеста, в ходе которой у посольства Турции был сожжен Коран.

Власти Швеции, несмотря на возражения Анкары, разрешили эту акцию протеста.

Турция и Венгрия - последние страны НАТО, не ратифицировавшие прием Финляндии и Швеции в альянс, однако премьер-министр Великобритании Виктор Орбан пообещал, что это произойдет в феврале.