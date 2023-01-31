"Коктейль из тревожности и стыда": две откровенные истории секс-зависимости

"В жизни происходили просто невероятные вещи. Я путешествовал по миру, зарабатывал много денег и регулярно ходил в стриптиз-бары в Лондоне, развлекаясь с коллегами по работе", - вспоминает Пол. "В тот момент я начал думать - может, у меня нет никаких проблем?"

Однако, несмотря на эту среду, Пола не покидали сомнения.

Он и его коллеги по работе ходили в бары посреди рабочего дня, где стриптизерши устраивали приватные танцы, тратили несколько тысяч фунтов, а также повторяли это несколько раз в неделю. Но он был единственным, кто ходил туда даже по выходным.

Также как и Нейла Пол признает, что со временем секс перестал давать желаемое удовлетворение. Хотя и Пол гетеросексуален, он начал заниматься сексом и с другими мужчинами.

"Честное слово, во мне нет ни малейшей толики гомосексуализма - на тот момент у меня было несколько очень красивых подружек, но секса с мужчинами мне все равно хотелось. И все это лишь для того, чтобы испытать то, чего у меня никогда не было"

Через какое-то время Пол понял, что больше не может жить без секса и все время думал об этом. Достижение оргазма не было целью - главное был процесс и ощущения, поэтому Пол также стремился продлить продолжительность акта до нескольких часов.

"Самым большим волнением и возбуждением были предвкушение и мысль о том, что должно было произойти. Последнее, чего я хотел, - это оргазм, потому что на этом все заканчивается".

Сейчас Пол оправился на лечение в Центр Лорел и пытается вылечиться от своей сексуальной зависимости. Он не пользовался услугами проституток много лет и не смотрел порно уже много месяцев.

Его цель - начать совместную жизнь с женщиной.

"Это очень одинокая болезнь.

В какой-то момент я понял, что мое время на этой земле не бесконечно.

У меня не было приятных сексуальных отношений с кем-то, кого я люблю и о ком забочусь. Это то, чего мне больше всего не хватало за эти 30 лет".