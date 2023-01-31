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"Коктейль из тревожности и стыда": две откровенные истории секс-зависимости
Иллюстративное фото Фото: Kaspars Grinvalds/Shutterstock
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Коктейль из тревожности и стыда": две откровенные истории секс-зависимости
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Сексуальная зависимость не входит в список официально признанных зависимостей. Однако есть люди, которые никогда не смогут отказаться от соблазна секса. Можно ли потерять контроль над своей жизнью из-за этого? Журналистка BBC Сангита Мыска выслушала две откровенные истории.

История Нейлы

15 лет назад Нейла из Центральной Азии переехала в Великобританию. Ее первая работа была на фондовом рынке, где, как говорит женщина, "правят альфа-самцы, зарабатывающие бонусы в миллион фунтов стерлингов".

В команде было лишь две женщины. Иногда мужчины ставили на большие экраны, на которых обычно показывались биржевые данные, порнографические изображения и видео, чтобы спровоцировать их.

"Мне это очень не нравилось, но это было начало моей карьеры. Там я получала хорошую зарплату, это была престижная работа, которую не хотелось терять", - призналась Нейла. 

"Я знала, что мужчины в офисе ждут реакцию - хотели меня шокировать. Поэтому я начала смотреть порнографию дома, чтобы как-то привыкнуть к таким сценам и чтобы меня уже ничем нельзя было удивить".

Однако вскоре Нейле это понравилось. Каждое утро она думала о вечере, когда сможет прийти домой, выбрать фильм и секс-игрушку и начать мастурбировать.

"Это начиналось медленно - я потихоньку возбуждаюсь, продолжаю смотреть порно, а затем начинаю использовать секс-игрушки. Я ощущаю, как обостряются все мои чувства. Мой разум уходит от повседневных проблем. Ты знаешь, что это закончится, лишь когда ты нажмешь кнопку "стоп". Меня возбуждает мысль, что я контролирую все - то, что я смотрю, как я себя чувствую и что я решаю делать с собой. Я даже сама себе могу доставить такой оргазм, который мне не доставит никто другой, особенно мужчина", - рассказывает Нейла.

"Весь процесс от начала до конца занимает пять, ну, может быть, десять минут, но каждый раз за мгновенье до достижения оргазма, я пытаюсь успокоиться, чтобы процесс мастурбации сделать более долгим. Это словно приятное опьянение все время".

Используя эту технику, Нейла смотрела порно и игралась с собой по два-три часа каждый день.

Вскоре желание порно и мастурбации стало непреодолимым. Нейла каждый день пыталась оправдать свое пристрастие: "Я думаю - это безопасно, я не заражусь болезнями во время просмотра порно (...). Все происходит только по моим правилам и результат всегда гарантирован".

Но точно так же как с наркотиками, спустя время простой просмотр порно не давал желаемый результат. "Я начинала с так называемого vanilla porno - секс мужчины и женщин, или двух женщин. Очень спокойно и обычно, но вскоре это на меня не работало. Мой разум и тело просто привыкли к этому. Это было похоже на наркотическую зависимость, когда необходимо увеличивать дозу. В моем случае нужно было увеличить интенсивность", - говорит Нейла.

"Начала смотреть порно с анальным сексом. Потом этого стало недостаточно, и я переключилась на фильмы о групповом сексе. Мне было стыдно за себя, потому что я думала, что это извращение и что со мной что-то не так".

Любой, кто думает, что у него сексуальная зависимость, сталкивается со стыдом. Стыд одновременно вынуждает этих людей скрывать и умалчивать о своей проблеме, а также затягивает их все глубже и глубже в зависимость. "Это смесь тревожности и стыда", - говорит Нейла.

Порно изменило и ее отношение к мужчинам - когда она искала партнера, мужские черты характера стали неактуальны. "Я искала "шесть кубиков", просвечивающих сквозь его рубашку. Средний размер английского мужчины тоже был слишком мал для меня… Но это неправильный подход к поиску партнера".

На счету Нейлы было несколько неудачных отношений, но что действительно беспокоило ее, так это то, что теперь ей приходилось смотреть очень жестокое порно, чтобы возбудиться.

"Я спрашивала себя - что дальше? Скоро начну смотреть фильмы, где кого-то убивают?"

Через некоторое время Нейла уволилась с работы и начала учиться, чтобы стать консультантом. Сейчас, в свои 40, Нейла помогает другим людям, страдающим от сексуальной зависимости. Она проходила стажировку в Laurel Center в Лондоне, одной из немногих клиник в Великобритании, предлагающих такого рода помощь. Но чтобы ее получить, пациентам приходится платить, иногда сотни фунтов в час, потому что Национальная служба здравоохранения не признает сексуальную зависимость болезнью.

Существует ли зависимость от секса?

  • В июне прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала компульсивное сексуальное поведение проблемой для здоровья;
  • Британская национальная служба здравоохранения не признает сексуальную зависимость болезнью и не ведет официальных записей;
  • также во многих других частях мира психиатры заявляют, что в психотерапии не существует диагноза "сексуальная зависимость";
  • частные клиники Великобритании говорят, что в год к ним обращаются несколько тысяч человек из-за сексуальной зависимости.

История Пола

Может быть, женщины более застенчивы и им труднее признать наличие проблемы, но Пол не стесняется обращаться за помощью - и потому, что он мужчина, и потому, что его зависимость возникла непосредственно от секса, а не только от просмотра.

Полу 50 лет. Мужчина рассказывает, что его пристрастие к сексу началось 30 лет назад, когда он еще учился в университете. У него были романтические отношения с девушкой, но он начал чувствовать, что этого мало.

"Я очень любил свою девушку, но но почему-то пошел к проститутке", - рассказывает он.

"В то время я отчаянно нуждался в захватывающем сексуальном опыте, но я знал, что этого делать не следует. Дело не в неверности - я бы никогда не изменял ей с другой девушкой, но проститутка - это была некто иным".

Спустя несколько недель поведение Пола совсем изменилось. 

"У меня были отношения с шестью девушками, в то же самое время я также два-три раза в неделю использовал услуги проституток. Это было похоже на заказ пиццы, когда я голоден. Я хочу чего-то, я могу получить это, я забываю об этом".

Через некоторое время Пол начал чувствовать, что такой образ жизни вреден. Но когда он начал подумывать о том, чтобы обратиться за помощью, мужчину наняли в место, где такое поведение хорошо вознаграждается.

"В жизни происходили просто невероятные вещи. Я путешествовал по миру, зарабатывал много денег и регулярно ходил в стриптиз-бары в Лондоне, развлекаясь с коллегами по работе", - вспоминает Пол. "В тот момент я начал думать - может, у меня нет никаких проблем?"

Однако, несмотря на эту среду, Пола не покидали сомнения.

Он и его коллеги по работе ходили в бары посреди рабочего дня, где стриптизерши устраивали приватные танцы, тратили несколько тысяч фунтов, а также повторяли это несколько раз в неделю. Но он был единственным, кто ходил туда даже по выходным.

Также как и Нейла Пол признает, что со временем секс перестал давать желаемое удовлетворение. Хотя и Пол гетеросексуален, он начал заниматься сексом и с другими мужчинами.

"Честное слово, во мне нет ни малейшей толики гомосексуализма - на тот момент у меня было несколько очень красивых подружек, но секса с мужчинами мне все равно хотелось. И все это лишь для того, чтобы испытать то, чего у меня никогда не было"

Через какое-то время Пол понял, что больше не может жить без секса и все время думал об этом. Достижение оргазма не было целью - главное был процесс и ощущения, поэтому Пол также стремился продлить продолжительность акта до нескольких часов.

"Самым большим волнением и возбуждением были предвкушение и мысль о том, что должно было произойти. Последнее, чего я хотел, - это оргазм, потому что на этом все заканчивается".

Сейчас Пол оправился на лечение в Центр Лорел и пытается вылечиться от своей сексуальной зависимости. Он не пользовался услугами проституток много лет и не смотрел порно уже много месяцев.

Его цель - начать совместную жизнь с женщиной.

"Это очень одинокая болезнь.

В какой-то момент я понял, что мое время на этой земле не бесконечно.

У меня не было приятных сексуальных отношений с кем-то, кого я люблю и о ком забочусь. Это то, чего мне больше всего не хватало за эти 30 лет".

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