"Коктейль из тревожности и стыда": две откровенные истории секс-зависимости

Сексуальная зависимость не входит в список официально признанных зависимостей. Однако есть люди, которые никогда не смогут отказаться от соблазна секса. Можно ли потерять контроль над своей жизнью из-за этого? Журналистка BBC Сангита Мыска выслушала две откровенные истории.
История Нейлы
15 лет назад Нейла из Центральной Азии переехала в Великобританию. Ее первая работа была на фондовом рынке, где, как говорит женщина, "правят альфа-самцы, зарабатывающие бонусы в миллион фунтов стерлингов".
В команде было лишь две женщины. Иногда мужчины ставили на большие экраны, на которых обычно показывались биржевые данные, порнографические изображения и видео, чтобы спровоцировать их.
"Мне это очень не нравилось, но это было начало моей карьеры. Там я получала хорошую зарплату, это была престижная работа, которую не хотелось терять", - призналась Нейла.
"Я знала, что мужчины в офисе ждут реакцию - хотели меня шокировать. Поэтому я начала смотреть порнографию дома, чтобы как-то привыкнуть к таким сценам и чтобы меня уже ничем нельзя было удивить".
Однако вскоре Нейле это понравилось. Каждое утро она думала о вечере, когда сможет прийти домой, выбрать фильм и секс-игрушку и начать мастурбировать.
"Это начиналось медленно - я потихоньку возбуждаюсь, продолжаю смотреть порно, а затем начинаю использовать секс-игрушки. Я ощущаю, как обостряются все мои чувства. Мой разум уходит от повседневных проблем. Ты знаешь, что это закончится, лишь когда ты нажмешь кнопку "стоп". Меня возбуждает мысль, что я контролирую все - то, что я смотрю, как я себя чувствую и что я решаю делать с собой. Я даже сама себе могу доставить такой оргазм, который мне не доставит никто другой, особенно мужчина", - рассказывает Нейла.