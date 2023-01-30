Видео ⟩ В Эстонии запечатлели приближение зеленой кометы к Земле

Зеленая комета была запечатлена 21 января.

"Комета приближается к Земле и максимально приблизится к нам к 1 февраля. Она пролетит мимо Земли на расстоянии 42 миллионов километров", - сказал Такис.

Зеленая комета Фото: Viljam Takis

Как сообщалось, комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была замечена вблизи Юпитера в марте прошлого года. Ранее она пролетела мимо Земли около 50 000 лет назад. Это означает, что последний раз она пролетала мимо нашей планеты в каменном веке.

Комета максимально приблизится к Земле в среду и четверг следующей недели, 1 и 2 февраля. Она пролетит мимо планеты на расстоянии 2,5 световой минуты.