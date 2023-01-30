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Видео ⟩ В Эстонии запечатлели приближение зеленой кометы к Земле

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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В Эстонии запечатлели приближение зеленой кометы к Земле
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Астрофотограф Уильям Такис, проживающий в Тарту, запечатлел на фото и видео комету C/2002 E3. Мужчина наблюдал за движением зеленой кометы в течение четырех часов, сообщает Postimees.

Зеленая комета была запечатлена 21 января. 

"Комета приближается к Земле и максимально приблизится к нам к 1 февраля. Она пролетит мимо Земли на расстоянии 42 миллионов километров", - сказал Такис.

Зеленая комета
Зеленая комета Фото: Viljam Takis

Как сообщалось, комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была замечена вблизи Юпитера в марте прошлого года. Ранее она пролетела мимо Земли около 50 000 лет назад. Это означает, что последний раз она пролетала мимо нашей планеты в каменном веке.

Комета максимально приблизится к Земле в среду и четверг следующей недели, 1 и 2 февраля. Она пролетит мимо планеты на расстоянии 2,5 световой минуты.

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