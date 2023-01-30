Астрофотограф Уильям Такис, проживающий в Тарту, запечатлел на фото и видео комету C/2002 E3. Мужчина наблюдал за движением зеленой кометы в течение четырех часов, сообщает Postimees.
Видео ⟩ В Эстонии запечатлели приближение зеленой кометы к Земле
В Эстонии запечатлели приближение зеленой кометы к Земле
Зеленая комета была запечатлена 21 января.
"Комета приближается к Земле и максимально приблизится к нам к 1 февраля. Она пролетит мимо Земли на расстоянии 42 миллионов километров", - сказал Такис.
Как сообщалось, комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была замечена вблизи Юпитера в марте прошлого года. Ранее она пролетела мимо Земли около 50 000 лет назад. Это означает, что последний раз она пролетала мимо нашей планеты в каменном веке.
Комета максимально приблизится к Земле в среду и четверг следующей недели, 1 и 2 февраля. Она пролетит мимо планеты на расстоянии 2,5 световой минуты.