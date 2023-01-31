Пользовательница TikTok @itskylie94 сделала тур по своему офису: на видео показаны крошечные домики и розовый замок, где работают люди. Сначала пользователи подумали, что это съемочная площадка, но это не так! На видеоролики первым внимание обратило издание Medialeaks.
Как выглядит офис, в котором вместо кабинетов дома?
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В помещении, где располагаются домики с окнами, есть также искусственные лужайки, дорожки и даже декоративная машина. В комнате для отдыха расположены кухня, туалеты и зона для перекуса.
В домике самой пользовательницы Кайли розовая дверь, длинные столы и небольшой плазменный телевизор.
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Первое видео с домиками в офисе набрало 28,7 млн просмотров и вызвало множество вопросов у пользователей соцсети. Позднее девушка рассказала, что работает бухгалтером в компании в сфере недвижимости.
Комментаторы отметили, что, несмотря на красочность и сказочность, офис выглядит мрачно без прямого солнечного света, однако сама тиктокерша утверждает, что компания предоставляет сотрудникам хорошие условия и на работе комфортно.
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