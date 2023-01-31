Как выглядит офис, в котором вместо кабинетов дома?

В помещении, где располагаются домики с окнами, есть также искусственные лужайки, дорожки и даже декоративная машина. В комнате для отдыха расположены кухня, туалеты и зона для перекуса.

В домике самой пользовательницы Кайли розовая дверь, длинные столы и небольшой плазменный телевизор.

Первое видео с домиками в офисе набрало 28,7 млн просмотров и вызвало множество вопросов у пользователей соцсети. Позднее девушка рассказала, что работает бухгалтером в компании в сфере недвижимости.

Комментаторы отметили, что, несмотря на красочность и сказочность, офис выглядит мрачно без прямого солнечного света, однако сама тиктокерша утверждает, что компания предоставляет сотрудникам хорошие условия и на работе комфортно.