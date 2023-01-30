В понедельник, 30 января, в Елгаве работу над созданием скульптур для 24-го Международного фестиваля ледовых скульптур начали 30 художников из 12 стран. На острове Паста из 30 тонн льда за три дня появятся скульптуры по теме "древние божества". В создании скульптур для каждой команды участвуют два художника, которые при вступлении к участию в фестивале, организаторам представляют общий эскиз, узнал TVNET.
Фото ⟩ Работу над созданием ледяных скульптур в Елгаве начали 30 скульпторов
Интерпретируя тему этого года "Древние божеств" скульпторы из Индонезии, Монголии, Чехии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Ирландии, Украины, Польши, Литвы и Латвии оживят такие образы, как Минотавр, Зеленая Тара, Шаман, Перконис и другие божества, мифологические существа, которые в ходе времени смоглистать частью культур различных народов.
Для создания командных скульптур участники конкурса используют два больших ледяных блока - каждый размером в 210х110x50 сантиметров, или две тонны специально замороженного пищевого льда без пузырьков воздуха, которые тают гораздо медленнее, чем встречающийся в природе лед. Каждая скульптура команды создается в индивидуальной палатке, чтобы ее не портили погодные условия. Создание скульптур продолжится до вечера 1 февраля.
Сам фестиваль пройдет с 3 по 5 февраля.
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