Фото ⟩ Работу над созданием ледяных скульптур в Елгаве начали 30 скульпторов

В понедельник, 30 января, в Елгаве работу над созданием скульптур для 24-го Международного фестиваля ледовых скульптур начали 30 художников из 12 стран. На острове Паста из 30 тонн льда за три дня появятся скульптуры по теме "древние божества". В создании скульптур для каждой команды участвуют два художника, которые при вступлении к участию в фестивале, организаторам представляют общий эскиз, узнал TVNET.