Ryanair закрывает почти половину маршрутов из Таллинна

"Закрытие маршрутов Ryanair не оказывает существенного влияния на нашу связь с миром, потому что почти половина наших пассажиров продолжает летать через более крупные хабы, например через Хельсинки, Ригу, Франкфурт, Стокгольм и Варшаву", - пояснил член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.

Из маршрутов, закрытых Ryanair, Air Baltic летает по маршруту Таллинн-Париж. Что касается других маршрутов (Биллунд, Дублин, Мальта, Неаполь, Нюрнберг и Пафос), то Таллиннский аэропорт ведет переговоры с различными авиакомпаниями, которые могут быть заинтересованы в обслуживании этих маршрутов.

"На рынке авиаперевозок наблюдается стабилизация постковидного быстрого роста. В качестве оправданий приводятся слабеющие экономические результаты линий, рост затрат, а также нехватка самолетов, поскольку Boeing и Airbus в настоящее время не могут поставить авиакомпаниям нужное количество новых самолетов", - сказал Пяргмяэ.

В летний сезон из Таллиннского аэропорта можно вылететь почти в 50 пунктов назначения 15 разными авиакомпаниями. Летом также будет добавлено несколько новых маршрутов, например, SunExpress начнет регулярные рейсы в Анталию, четыре раза в неделю, Aegean возобновит прямые рейсы в Афины два раза в неделю, а airBaltic начнет полеты в Сплит, Дубровник, Ираклион и Родос и увеличит количество рейсов в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу.