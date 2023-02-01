Эксперты объяснили, где искать приближающуюся к нашей планете зеленую комету, сообщает портал Starspace.lv.
К Земле приблизилась "зеленая комета". Где ее можно увидеть?
Портал сообщает, что комета C/2022 E3 (ZTF) в среду вечером, 1 февраля, достигла величины 5,1, а это значит, что при хороших условиях (темное чистое небо без луны) ее можно увидеть невооруженным глазом. Однако рекомендуется смотреть в бинокль или небольшой телескоп.
По словам астрономов, искать комету на небе нужно между созвездиями Большой и Малой Медведицы, неподалеку от Полярной звезды.
"Однако давайте помнить, что кометы - это как пчелы, никогда не знаешь, где она", - говорят эксперты.
Уже сообщалось, что комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте прошлого года астрономами в Калифорнии, США. Подсчитано, что она обращается вокруг Солнца за 50 тысяч лет. Это означает, что последний раз она пролетала мимо нашей планеты в каменном веке.
Комета максимально приблизится к Земле в среду и четверг, 1 и 2 февраля.
Он пролетит мимо планеты на расстоянии 2,5 световых минут.
На изображениях кометы C/2022 E3 видно слабое зеленое свечение, которое, как считается, вызвано присутствием в комете двухатомного углерода. Молекула излучает зеленый свет, который реагирует на ультрафиолетовые лучи солнечного света.
Астрономы сделали впечатляющие снимки кометы с помощью телескопов. Но в последнее время он стал достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, по крайней мере, в очень темных сельских районах с минимальным световым загрязнением.
С середины января комету можно было обнаружить с помощью телескопа или бинокля. Его видно в Северном полушарии, когда небо темнеет, если оно не закрыто облаками.
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A timelapse from 30 minutes of #comet C/2022 E3 ZTF passing through the northern skies. It's very dim, made visible here by 4-second exposures. pic.twitter.com/nMRvwakKmb— Ross McLendon (@rossmclendon) January 21, 2023
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